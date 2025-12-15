Así es la nueva casa de Cami Mayan, la ex pareja de Alexis Mac Allister: estilo industrial, moderna y con ventanales enormes

Desde que se separó de Alexis Mac Allister, Cami Mayan se abocó de lleno a su carrera en el ambiente digital como conductora de Luzu, como así también a potenciar su propia marca de maquillaje. Sin embargo, la influencer está atravesando por un profundo proceso personal que la llevó a cambiar de hogar. Tal es así que abrió las puertas de su intimidad y, mediante un clip en su cuenta personal de Instagram mostró los detalles de su nuevo departamento en Buenos Aires con un estilo industrial, moderno y con grandes ventanales.

La nueva vida de Cami Mayan

Cami Mayan es una de las creadoras de contenido más queridas en redes sociales no solo por su paso por el canal de streaming en el que se desempeña como conductora, sino también por su calidez y cercanía a la hora de interactuar con sus seguidores. Es por ello que su día a día se convirtió en fuente de interés para sus fanáticos que siguen de cerca sus pasos.

Cami Mayan | Instagram

Espontánea y alejada a las cuestiones estéticas, la streamer mostró cómo está llevando a cabo la mudanza en su nuevo departamento. A juzgar por las imágenes compartidas, se puede ver que el mismo consiste en un tres ambientes, donde se destaca el estilo industrial, moderno y con amplios ventanales para la presencia de la luz natural. “A veces mis días parecen tener mil horas y parece pasar absolutamente de todo”, comenzó diciendo en un video que filmó haciendo una storytime de una jornada.

Visiblemente alborotado de ropa en bolsas, cajas y muebles arropados, la joven se mudó a una nueva propiedad a estrenar a la cual le faltan colocar algunos detalles. “Recién, recién mudada, así es como yo me levantaba. Les juro que era entre las siete y media y las ocho de la mañana, pero parecían las 12 del mediodía porque no tenía ni una cortina”, señaló.

Acto seguido, realizó un breve recorrido por el inmueble en el que se destacó el piso de parquet pulido en tono beige, amplios ventanales en el living y en la habitación. Además, se pudo apreciar la presencia de un pequeño vestidor y un baño en suite.

Pese al desorden lógico de una vivienda que recién es habitada, también deslizó algunos detalles que caracteriza a todo el destacamento por la presencia de una estética minimalista junto a una paleta de colores neutros que oscilaban los blancos, beige y marrones. Asimismo, la ex del delantero de la Selección Argentina explicó que esta elección se debió a la necesidad de tener serenidad y simpleza en su vida, por lo que este lugar le aportaba la tranquilidad que necesita debido a que predominan las líneas simples y el estilo campestre propiciado por una amplia mesa de madera que compró.

El toque distintivo de Cami Mayan

Respecto a la decoración en general, Cami Mayan apostó a los arreglos florales para aportar calidez y naturaleza a su nuevo departamento. Por su parte, el balcón ancho funciona como el rincón ideal para descansar al aire libre, el cual proporciona una buena ventilación y vista abierta hacia el exterior. La cocina y el baño también responden a la estética moderna, funcional y con estilo industrial proporcionados por los detalles metálicos en color negro.

Departamento de Cami Mayan | Instagram

De esta manera, Cami Mayan eligió un espacio que combina a la perfección el diseño industrial y la luminosidad: moderna, funcional. Cada rincón respira estilo y autenticidad, respetando la identidad de la creadora de contenidos y las tendencias en decoración de la actualidad. Con esta nueva etapa, celebró un logro que trasciende lo material. Su casa no solo es un espacio donde vivir, sino también un reflejo de su presente: luminoso, sólido y en proceso de transformación.

NB