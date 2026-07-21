Entramos a la casa de Ailin Becerra: cocina en blanco y negro, colección de Funko Pop y otros detalles

En ocasiones, los famosos internacionales encuentran su pasión por el arte dentro de su familia. Esto mismo les pasó a Ailín Becerra y su hermana María Becerra. Ambas comparten un vínculo inquebrantable basado en la complicidad, el veganismo y una profunda pasión por la música, que las ayudó a consolidar sus carreras por separado. Criadas en una unida familia de Quilmes, cada una construyó su propia comunidad digital gracias a su carisma y autenticidad, y la menor llegó a armar una comunidad de más de 300 mil seguidores.

Recientemente, dio un paso decisivo al lanzarse oficialmente como cantante solista, y abrió las puertas a su intimidad a sus seguidores. Su casa en Buenos Aires se convirtió en un espacio que refleja a la perfección su marcada personalidad y su estilo de vida contemporáneo, demostrado a través de la cocina en blanco y negro, colección de Funko Pop y otros detalles típicos de ella.

Ailín Becerra

Así es la casa de Ailín Becerra: cocina en blanco y negro y colección de Funko Pop

Las casas de los famosos terminan convirtiéndose en su refugio frente a la vida pública, el escenario perfecto de los momentos familiares o publicidades de redes sociales, y un reflejo de su personalidad. La casa de Ailín Becerra no es la excepción, y deja en claro su estilo juvenil y conectado con la naturaleza, mientras le da importancia a la moda y a su fanatismo pop. En las postales que comparte en su cuenta de Instagram, los expertos descubrieron que apostó por un marcado estilo deco urbano, fusionando los colores marrones y blancos de la estética naturalista con la decoración moderna, pero dando lugar a su amor por los looks con espejos de tamaño completo que reflejan su hogar.

En cada ambiente predominan los materiales cálidos mezclados, pero su cocina en blanco y negro rompe con esta línea para darle un detalle más minimalista y contemporáneo. Este sector combina superficies pulidas con mobiliario en tono mate, consiguiendo un contraste nítido y muy sofisticado, con vidrios polarizados para guardar los objetos. El diseño aporta una profunda sensación de pulcritud visual, y los electrodomésticos de última tecnología optimizan cada rincón disponible de manera eficiente.

La casa de Ailín Becerra

Al avanzar hacia el living se revela su costado más coleccionista, y rompe con lo minimalista para mostrar un espacio enteramente juvenil y colorido. Sobre un mueble modular de madera, descansan sus preciados Funko Pop y figuras coleccionables que le dan ese toque más infantil y alejado de la música. Las mismas están ordenadas de forma meticulosa junto a otros objetos queridos, y, justo debajo, resalta una llamativa lámpara hongo de tono naranja retro, que aporta una cálida iluminación ambiental por las noches.

Este espacio se comunica directamente con la estética cálida a través de los pisos de madera maciza. Para continuar con el rincón geek y convertir su casa en un espacio lleno de dinamismo y personalidad, en las paredes del baño se alejó del clásico blanco para que se luzca un papel tapiz botánico. Este sutil diseño monocromático añade textura y elegancia a los muros, creando una sensación como la que ella tiene en sus brazos con sus tatuajes.

En medio del hogar cálido y geek, Ailín también busca darle a la moda un lugar sagrado y central en su rutina. La vestimenta para ella funciona como una extensión directa de su expresión artística, por lo que en su habitación le dio un espacio central con un pequeño vestidor y espejos de cuerpo completo para modelar.

La casa de Ailín Becerra

La habitación de Ailín Becerra: espejo cuerpo completo y perchero de carteras

La habitación de Ailín Becerra es su santuario privado que mantiene una perfecta sintonía con la narrativa estética de su casa, pero eleva en su mayor esplendor a su fanatismo por la moda. Con pisos de madera y paredes blancas, presenta en una esquina un vestidor expuesto con el calzado y los accesorios más importantes.

El espacio cuenta con múltiples estanterías metálicas para organizar una gran colección de zapatillas urbanas de marcas reconocidas y botas altas. Los bolsos de hombro cuelgan ordenadamente en percheros elevados muy accesibles. El lugar es un verdadero templo dedicado a la ropa vintage, y sirve diariamente como su set fotográfico principal para sus populares videos de looks diarios para las redes. Su marcada influencia del estilo streetwear contemporáneo mantiene un balance estético único y auténtico entre comodidad habitacional y últimas tendencias.

El otro gran protagonista del cuarto es, sin lugar a dudas, su imponente espejo de cuerpo completo. Este elemento no solo cumple una función práctica esencial para sus registros diarios, sino que también duplica la entrada de luz natural y amplía visualmente las dimensiones de la estancia, convirtiéndose en el objeto clave entre la comunicación entre la habitación y el resto de la casa.

La casa de Ailín Becerra

La casa de Ailín Becerra, la hermana de María Becerra, se consolida como el manifiesto tridimensional de una artista en pleno ascenso. A través de la perfecta convivencia entre el minimalismo vanguardista de su cocina, la vibrante identidad urbana de su dormitorio y la estética contemporánea y cálida, la joven logró edificar un refugio que potencia su constante creatividad diaria, rodeada de sus preciados objetos de colección, su imponente vestidor de ropa vintage y una atmósfera cargada de autenticidad.

A.E