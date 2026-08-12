Camila Morrone conquistó Italia con sus looks más románticos y elegantes

Más allá de sus elecciones para cada alfombra roja, definitivamente hay un estilo que Camila Morrone adora lucir. Y es que la actriz argentino-estadounidense −figura en gran ascenso en el showbiz mundial− suele vestir conjuntos más acordes a un mood relajado y romántico en sus momentos lejos de los flashes. Y así sucedió durante su reciente viaje a Italia.

Camila Morrone deslumbró en su viaje a Italia

Camila Morrone impone el estilo “fairy vintage” en sus vacaciones por Italia

Después de mostrar su costado más futbolero en Dallas, donde alentó a la Selección Argentina de fútbol, Camila armó las valijas y recorrió pintorescos pueblos del Mediterráneo.

El look romántico de Camila Morrone en Italia

Con un bello álbum de viaje que la mostró tanto en paseos en barco como recorriendo destinos como Sorrento y degustando platos típicos, la actriz también deleitó a sus seguidores en Instagram con outfits “fairy vintage”, tendencia de moda que propone, con prendas y elementos de épocas pasadas, un look contemporáneo con toques nostálgicos y ligeramente bohemios.

Camila Morrone

Vestidos etéreos, texturas naturales y una estética de cuentos de hadas, pero en versión cool. Así podría definirse el celebrado estilo que Camila llevó a sus divinas vacaciones, que compartió con su actual pareja, el director Cole Bennett, en suelo italiano.