Camila Morrone conquistó Italia con sus looks más románticos y elegantes

Más allá de sus elecciones para cada alfombra roja, definitivamente hay un estilo que Camila Morrone adora lucir. Y es que la actriz argentino-estadounidense −figura en gran ascenso en el showbiz mundial− suele vestir conjuntos más acordes a un mood relajado y romántico en sus momentos lejos de los flashes. Y así sucedió durante su reciente viaje a Italia.
Camila Morrone impone el estilo “fairy vintage” en sus vacaciones por Italia
Después de mostrar su costado más futbolero en Dallas, donde alentó a la Selección Argentina de fútbol, Camila armó las valijas y recorrió pintorescos pueblos del Mediterráneo.
Con un bello álbum de viaje que la mostró tanto en paseos en barco como recorriendo destinos como Sorrento y degustando platos típicos, la actriz también deleitó a sus seguidores en Instagram con outfits “fairy vintage”, tendencia de moda que propone, con prendas y elementos de épocas pasadas, un look contemporáneo con toques nostálgicos y ligeramente bohemios.
Vestidos etéreos, texturas naturales y una estética de cuentos de hadas, pero en versión cool. Así podría definirse el celebrado estilo que Camila llevó a sus divinas vacaciones, que compartió con su actual pareja, el director Cole Bennett, en suelo italiano.