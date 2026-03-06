Las 4 minisieries estreno de Netflix ideales para maratonear en días de lluvia

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares al ofrecer un amplio catálogo de contenidos para disfrutar. Desde thriller hasta historias de romances, las opciones de producciones son diversas, debido a la constante actualización con el lanzamiento de contenidos estreno. En este caso, la app tiene nuevas ofertas de miniseries para disfrutar durante el fin de semana, para comenzar y terminar las historias con una maratón de capítulos.

Las 4 miniseries estreno de Netflix

Este marzo de 2026, Netflix lanzó nuevas miniseries, siendo un formato muy elegido por la audiencia debido a su carecterística de contar con un número acotado de capitulos, que permite comenzar y terminar la historia en un corto lapso de tiempo, sin tener que esperar la continuación en otras temporadas.

Para este fin de semana, las opciones son variadas, para elegir entre una historia de tensión y suspenso, o adentrarse en conocer relaciones tensas, como así también de amor.

El arte de Sarah

Con ocho capítulos, la historia sigue a Sarah Kim que se guia por su ambición. Para tener la vida que quiere, de lujos, no duda en decir mentiras para mantenerse en un ámbito de alto nivel económico. Pero las estafas, engaños y riesgos que aplica la comienzan a exponer siendo una mujer investigada por el detective Mu-gyeong, que quiere que tenga consecuencias por su accionar. La serie de Netflix sigue la tensión que se genera entre los personajes, mientras el glamour y el poder no se terminan.

Vladimir

Rachel Weisz protagoniza esta nueva producción, que sigue la complicada relación amorosa que se genera en un entorno laboral. En ocho capítulos se relata la obsesión de una profesora casada, que aparantemenen tiene una vida estable hasta que siente atracción por su compañero de trabajo, menor que ella.

En medio de un gran bloqueo, Vladimir se convierte en fuente de inspiración de una mujer que buscará hacer sus fantasías realidad, aunque eso resulte en que su vida se desmorone.

Una amistad, un asesinato

La miniserie documental de 3 capítulos expone la escalofriante situación que vivió en una zona rural de Dinamarca, donde ocurrieron una serie de asesinatos que mantuvo en vilo a los pobladores. Pero el relato da un giro con el testimonio de tres mujeres que estuvieron cara a cara con el asesino, sin saberlo. Este "monstruo" fue parte de sus vidas y su detención, tras largos años de investigación, derrumbó sus vidas.

La historia es construida a partir del relato de tres personas, que se hacen preguntas que aún no tienen respuestas, y que tienen sentimiento de culpabilidad por no haber advertido el accionar de este hombre sin piedad.

Salvador

Salvador se posiciona como una de las series boom de Netflix, que atrapa a la audiencia por su particular trama. Son ocho capitulos en donde se cuenta la guerra interna que vive un hombre que al momento que trabajaba como chofer de ambulancia asiste a una joven herida en una noche de violencia en Madrid por fútbol. Esa chica resulta ser su hija y en ese momento él descubre que ella es parte del grupo White Souls, que tiene una ideología racista y homófoba, valores que él no le inculcó.

A partir de este descumbrimiento y posterior tragedia, este padre se adentra en un camino de conocer la verdad para dar respuesta qué hay detrás de este movimiento que genera violencia.

Las cuatro nuevas propuesta que trae Netflix son cautivadoras y atrapantes, con historias que llevana la reflexion sobre las relaciones humanas, la imagen que se quiere mostras y que la verdad, muchas veces, termina saliendo a la luz.