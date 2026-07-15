Camiseta albiceleste y falda con encaje: el look chic de Camila Morrone para alentar a la Argentina contra Inglaterra

En la previa del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra, Camila Morrone compartió un look que fusionó el espíritu futbolero con una estética romántica y sofisticada. Para esta ocasión, apostó por combinar la camiseta de la selección con una falda lencera y se llevó todos los halagos en las redes.

Camila Morrone elevó la camiseta argentina con una combinación sporty chic

A pocas horas del partido entre la selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, Camila Morrone volvió a demostrar que la moda y el fútbol pueden convivir a la perfección. Desde su cuenta de Instagra, la actriz compartió una serie de imágenes en las que posó con un look relajado, femenino y en sintonía con una de las corrientes que domina el street style internacional: combinar prendas deportivas con piezas de inspiración romántica.

Junto a las fotografías, la artista con raíces argentinas, que brilla en Hollywood, expresó su entusiasmo con un breve mensaje: "Sombras de azul por todos lados. Vamos Argentina. Suerte", escribió, dejando en claro su apoyo total al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Camila Morrone

La protagonista de su look fue una camiseta oficial de la Selección argentina en versión cropped. El diseño conservó las tradicionales franjas celestes y blancas, el escudo de la AFA y el cuello redondo, pero incorporó un corte corto que dejó al descubierto el abdomen y aportó una impronta más urbana y actual.

Lejos de combinarla con shorts deportivos o jeans, Camila Morrone marcó tendencia al sumar una falda midi de inspiración lencera en color marfil. El diseño se destacó por su silueta recta y por el delicado borde de encaje floral que decoró el ruedo, un detalle que aportó textura, sofisticación y un marcado aire romántico.

Camila Morrone

La combinación de ambas prendas dio como resultado un look que equilibra dos universos opuestos: la pasión futbolera y la delicadeza femenina. Este contraste es precisamente una de las claves del sporty chic, una tendencia que propone integrar camisetas deportivas en estilismos cotidianos mediante prendas elegantes, faldas lenceras, sastrería o accesorios refinados.

Además, la elección de una paleta neutra permitió que el celeste y blanco de la camiseta se convirtieran en el gran centro de atención, logrando un conjunto armonioso y fácil de replicar. Para acompañar el look, Camila Morrone eligió un bolso de rafia trenzada en formato rectangular, un accesorio ideal para la temporada estival que reforzó el espíritu relajado del estilismo.

El beauty look descontracturado de Camila Morrone para su look mundialista

En cuanto al beauty look, Camila Morrone apostó por un cabello suelto con ondas suaves y raya al medio, una elección que acentuó la frescura del conjunto. Su piel llevó un maquillaje de acabado natural, luminoso y en tonos neutros, en línea con la estética effortless que caracteriza a la actriz.

Camila Morrone

Con esta apuesta fashionista, Camila Morrone volvió a demostrar su amor por Argentina, la tierra natal de sus padres, Lucía Polak y Máximo Morrone, y el aguante que le brinda en pleno Mundial 2026. Además, su look chic para alentar a la selección contra Inglaterra reflejó cómo la camiseta albiceleste puede trascender el ámbito deportivo y convertirse en una pieza versátil capaz de integrarse a estilismos femeninos, sofisticados y alineados con las últimas tendencias.