Cande Molfese dio un giro inesperado y reveló el nuevo nombre que eligió para su bebé: “Los cambios son mi estilo de vida favorito”

Desde que anunció su embarazo, Cande Molfese eligió compartir con sus seguidores cada detalle de esta nueva etapa: sus malestares, antojos, sentimientos, el sexo del bebé y, por supuesto, el nombre que había elegido para él: Otto. A partir de entonces, siempre se refirió a su hijo de esa manera e incluso contó que una de sus mejores amigas había elegido el mismo nombre para su bebé en camino. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz sorprendió al revelar que dio marcha atrás con su decisión y que finalmente su hijo llevará otro nombre.

Cande Molfese embarazada | Instagram

Los verdaderos motivos que llevaron a Cande Molfese a cambiar el nombre de su bebé

A través de una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, Cande Molfese sorprendió al revelar que decidió cambiar el nombre de su bebé en camino. Si bien reconoció que la nueva elección nunca había formado parte de la lista de opciones que barajaban con su pareja, finalmente hubo algo en ese nombre que terminó por conquistarlos.

Recostada bajo el sol, con su pancita al aire y su perrita a su lado, la actriz contó cómo llegaron a esta decisión: “Esta fue una historia que veníamos procesando, madurando y decidiendo. Hubo otros nombres en la lista. Pier nunca estuvo en mi lista, debo decir”. Sin embargo, la elección de este nombre despertó una sensación especial en ambos. “Cuando dijimos Pier nos pasó algo muy mágico”, expresó, dejando en claro que hubo una conexión particular con la nueva opción.

Cande Molfese explicó por qué le cambió el nombre a su bebé | Instagram

Cande Molfese hizo frente a las repercusiones sobre su nueva elección

En esa misma línea, Cande Molfese buscó transmitir naturalidad frente al cambio de decisión y dejó en claro que tanto ella como su pareja están felices con el nuevo nombre elegido. “Para los que me preguntan, con Joaco (su pareja), Almen y Rome (Almendra y Romeo, sus perros) decidimos llamar a nuestro bebé Pier. Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito. Pier Laviaguerre Molfese”, anunció.

Además, la actriz se refirió a la posibilidad de que su decisión resultara llamativa para sus seguidores y le restó importancia: “¿Qué creen, que esto es raro, que hayamos cambiado de nombre? Sé de historias de gente que ha cambiado el nombre inclusive en el momento en que nació”. Acto seguido, afirmó: “Los cambios, las adaptaciones son lo mío”, insistió, y hasta se animó a compartir los primeros apodos que ya imagina para su hijo: “Pierucho, Piercito”.

Cande Molfese dejó en claro que no tiene miedo de cambiar de opinión y que la elección del nombre de su hijo fue parte de un proceso que atravesó junto a su pareja, Joaquín Laviaguerre. Ahora, con Pier como protagonista de esta nueva etapa, la creadora de contenido comenzó a familiarizarse con el nombre y hasta encontró nuevas formas de llamarlo antes de su nacimiento.