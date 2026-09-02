Cande Molfese explicó por qué no tuvo hijos con Gastón Soffritti: "Empecé a cuestionarme la idea de ser madre sola"

Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras anunciar que espera a su primer hijo, Otto, fruto de su relación con el productor Joaquín Laviaguerre. Sin embargo, su postura frente a la maternidad no siempre fue la misma. Tiempo atrás, la actriz no concebía la idea de tener hijos y, durante su relación con Gastón Soffritti, incluso había descartado por completo esa posibilidad. En un video que compartió en sus redes sociales, Cande explicó cuáles fueron las razones que la llevaron a adoptar esa postura y cómo fue cambiando su mirada con el paso del tiempo.

Los contundentes motivos de Cande Molfese para no tener hijos junto a Gastón Soffritti

Cande Molfese y Gastón Soffritti mantuvieron una relación de casi dos años. La pareja comenzó su historia de amor en junio de 2022, después de conocerse durante un viaje a Ushuaia, y con el tiempo decidieron convivir e incluso se comprometieron. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin en mayo de 2024, cuando se confirmó su separación. Durante ese período, la actriz había tomado la decisión de no ser madre, ya que sus objetivos personales y proyectos laborales ocupaban un lugar prioritario en su vida y no contemplaba la posibilidad de sumar hijos a sus planes.

Cande Molfese | Instagram

Durante mucho tiempo, la artista sostuvo públicamente que no quería ser madre, una postura que incluso fue vinculada con la separación de su expareja. Sin embargo, ahora decidió aclarar aquella versión y contó que la maternidad comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida después de aquel vínculo. Mediante la creación de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la ganadora de Bake Off señaló: “Yo mucho tiempo de mi vida dije que no quería ser madre. Pero ya hace un tiempo yo venía pensando esta idea muy fervientemente”, explicó.

En ese sentido, aclaró que su decisión de terminar con su exnovio no estuvo relacionada con su postura frente a la maternidad: “Yo no me separé de mi ex por eso. Eso fue básicamente lo que quedó cómodo decir, pero no me separé por eso, me separé por otras cosas más”.

Incluso, contó que después de la separación comenzó a analizar distintas alternativas para convertirse en madre: “Ya separada empecé a averiguar para congelar óvulos, empecé a cuestionar la idea de ser madre sola. Era algo que venía mucho en mi cabeza”. Según relató, la llegada de su actual pareja, Joaquín Laviaguerre, profundizó todavía más ese deseo. “Obviamente, mi pareja actual, Joaquín, me lo despertó 200 veces más porque siento un amor tan profundo que nunca había sentido, que eso hizo que tomara mucho más peso en mi vida y ganas”, expresó.

Cande Molfese se sinceró sobre la maternidad: “No resisto mucho archivo”

En su explicación, Cande Molfese también reflexionó sobre los cambios de opinión que atravesó a lo largo de los años. “Mucho tiempo dije que no quería ser madre, es verdad. Y bueno, creo que siempre digo, yo no resisto mucho archivo, voy cambiando de opinión, de ideas, de cosas. Creo que eso es parte de la vida”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que la decisión de ser madre fue profundamente meditada y que no se trató de un impulso. “En un momento decidí que quería hacerlo. Lo decidí con mucha conciencia, con mucha terapia, con muchas charlas con Joaco. No fue una decisión para nada impulsiva, fue muy pensada”, aseguró. Con una enorme emoción, reconoció que hoy considera aquella elección como una de las decisiones más importantes de su vida: “Ahora es una de las decisiones más lindas que sin dudas tomé, porque siento tanta felicidad en el cuerpo que no lo puedo explicar”.

Cande Molfese mostrando su pancita de embarazo | Instagram

Para concluir, Cande Molfese reflexionó: “Cambiar de opinión forma parte de la vida, de ir evolucionando, de ir mejorando, de ir cambiando, de lo que sea. Un día pensar una cosa y otro día pensar otra. Creo que eso es lo lindo, ¿no?”. Con estas palabras, la actriz dejó en claro que su deseo de ser madre fue un proceso personal que se transformó con el tiempo y que nada tuvo que ver con los motivos de su separación de Gastón Soffritti.