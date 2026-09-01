Así es la vida de Fran, el hermano de Tini Stoessel: marcas de lujo, viajes por el mundo y perfil alto

Fran Stoessel es el hermano mayor de Tini Stoessel y todas las miradas también apuntan hacia él. A comparación de la cantante, eligió un camino lejos de los escenarios. Sin embargo, su vínculo familiar le brindó gran popularidad en redes sociales y esto lo llevó a protagonizar campañas de exitosas firmas.

Quién es Fran, el hermano de Tini Stoessel

En medio de la fuerte exposición que atraviesa la familia Stoessel por la polémica entre Tini y su padre Alejandro por ganancias y derechos de imagen, la figura de Francisco Stoessel, el hermano mayor de la artista, también cobró protagonismo en los medios y las redes sociales.

Lo cierto es que, a sus 30 años, Fran Stoessel construyó un perfil propio alejado de la música y la actuación, aunque su parentesco con la cantante lo convirtió desde hace años en una figura reconocida. El joven es el primer hijo de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Le lleva solo un año a su hermana y será por eso que siempre se mostraron muy cercanos y unidos.

Fran y Tini Stoessel

Fran Stoessel estudió Comunicación y con el tiempo orientó su carrera hacia diferentes ámbitos vinculados con la imagen y el entretenimiento. El modelaje, el fitness, las redes sociales y los viajes forman parte de sus principales intereses y también de los contenidos que comparte con sus seguidores.

Su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de un millón de seguidores, funciona como una vidriera de su estilo de vida. Allí publica fotografías de sus viajes por distintos destinos del mundo, producciones de moda, campañas publicitarias y momentos con sus amigos.

Fran Stoessel protagoniza campañas publicitarias de reconocidas fragancias de lujo

Fran Stoessel comenzó a incursionar profesionalmente en el modelaje hace algunos años y en 2018 viajó a Los Ángeles con la intención de probar suerte en el mercado internacional. En ese camino llegó a trabajar para reconocidas firmas como Carolina Herrera, Garçon García y Hugo Boss, además de participar en campañas vinculadas con el universo de las fragancias y otras marcas de lujo.

Su imagen también estuvo asociada durante varios años al mundo fitness. En sus redes sociales, el hermano de Tini Stoessel mostró parte de su transformación física y distintas rutinas de gimnasio, una faceta que le permitió sumar seguidores y consolidar una identidad propia en las plataformas digitales.

Fran, el hermano de Tini Stoessel, comparte su transformación física en las redes

Durante un tiempo también tuvo una activa presencia en TikTok, donde compartía contenidos relacionados con su entrenamiento y su vida cotidiana. En paralelo, trabajó en relaciones públicas para un restaurante de la Costanera y tuvo participaciones en proyectos, entre ellos La Casa Streaming. De este canal, justamente, se dijo en medio del escándalo con Tini y su papá Alejandro Stoessel que estaba a nombre del joven. Sin embargo, a través de un comunicado, salieron a negar esta información.

Los viajes son otro de los grandes protagonistas de sus redes sociales. Fran Stoessel suele publicar postales desde diferentes ciudades y destinos internacionales, combinando esos recorridos con producciones de moda, experiencias gastronómicas y momentos de descanso. Su perfil digital muestra así una vida ligada a la moda, el entretenimiento y los viajes, con una estética cuidada y una importante presencia de firmas reconocidas.

Los exclusivos viajes de Fran Stoessel

A pesar de haber desarrollado su propio camino profesional, Fran Stoessel mantiene un vínculo cercano con su hermana Tini Stoessel. Durante los primeros años de su carrera internacional, fue frecuente verlo acompañándola en shows, giras y distintos momentos familiares. Además, en diferentes oportunidades compartieron fotografías juntos en Instagram, donde el parecido físico entre los dos llama la atención de sus seguidores.

Tini Stoessel junto a su hermano Fran

Fran Stoessel y su amistad con Rodrigo De Paul, pareja de Tini

Uno de los vínculos que más trascendió del entorno de Fran Stoessel es el que construyó con Rodrigo De Paul. Durante la relación entre el futbolista y la cantante, ambos pasaron de ser cuñados a convertirse en amigos cercanos, una relación que, según contó el joven, continuó incluso después de la separación.

“Lo conocí a Rodri como cuñado”, explicó tiempo atrás Fran Stoessel en Rumis, de La Casa Streaming. En aquella entrevista destacó el acompañamiento que el futbolista le brindó a su familia durante momentos difíciles y contó que, con el tiempo, la relación entre ambos se hizo cada vez más estrecha.

Rodrigo de Paul y Fran Stoessel mantienen una fuerte amistad

La amistad también tuvo momentos públicos. Fran Stoessel viajó a Qatar durante el Mundial 2022 para acompañar a la Selección Argentina y compartió imágenes junto a Rodrigo de Paul durante la competencia y después de la consagración. Incluso publicó fotografías junto al futbolista y la Copa del Mundo, acompañadas por un mensaje de celebración.

Así es la vida de Fran, el hermano de Tini Stoessel: marcas de lujo, viajes por el mundo y perfil alto. Sus redes sociales muestran que se dedica al modelaje y a promocionar perfumes de firmas internacionales pero también a construir una identidad propia más allá de ser “el hermano de" la cantante.