Cande Molfese mostró la exclusiva habitación para sus amigas famosas: minimalista chic y un premio muy especial

Cande Molfese está atravesando uno de los momentos más significativos de su vida luego de convertirse en propietaria de una nueva vivienda. A través de un video difundido en sus redes sociales, la actriz compartió los detalles inéditos de su nueva adquisición, donde pensó un espacio exclusivo para huéspedes más que especiales: sus amigas. Así, la joven se sumó a una tendencia que está en auge en este 2026 apostando por el diseño minimalista chic, al cual sumó un premio más que especial.

El house tour de Cande Molfese

Con una estética limpia, luminosa y de impronta personal, Cande Molfese abrió las puertas de uno de los espacios más íntimos de su nuevo hogar: un cuarto pensado tanto para la creación de contenido como para recibir visitas especiales. “Este es como mi cuarto… donde están mis cosas, mi lugar de contenido”, explicó, dejando en claro que el ambiente combina funcionalidad con estilo.

Habitación de la nueva casa de Cande Molfese | Instagram

Es así que, en su cuenta de TikTok mostró en detalle cómo decoró uno de los ambientes más utilizados del hogar: una pieza que acondicionó para poder crear contenidos y, en simultáneo, ser la habitación de huéspedes. “¡Aloja! ¡Casita nueva y de a poco se va armando! ¡Así soy un alma que se muda mucho!”, escribió radiante en el pie del clip en el que contó en detalles los pormenores de esta vivienda.

En este marco, la ganadora de Bake Off despejó las dudas de su comunidad. “Sí, me mudé. Estoy viviendo acá, pero mi departamento no lo abandoné. Así que les quería mostrar un poco de los detallitos que voy poniendo en mi casa nueva, que como recién la estoy armando, de a poquito voy dándole forma y cuestiones”, explicó comenzando con el recorrido. Al momento de enfocar su cama, reveló que fue utilizada por amigas famosas tales como Sofía Zámolo y Mica Vázquez.

El diseño responde a una línea minimalista chic, donde predominan los tonos neutros -blancos, beige y grises suaves- que potencian la luz natural que ingresa a través de un amplio ventanal cubierto con cortinas translúcidas. La elección no es casual: el espacio busca transmitir calma y amplitud, dos claves de las tendencias en decoración actual. La cama de una plaza, ubicada contra la pared, refuerza la idea de un ambiente versátil. Sobre ella, una guirnalda con fotos y pequeños recuerdos aporta un guiño emocional. “Quiero llenarlo de fotos y ponerle muchísimo amor”, confesó la actriz, marcando su intención de personalizar cada rincón.

Habitación de la nueva casa de Cande Molfese | Instagram

Cande Molfese, un espíritu nómade

Asimismo, Cande Molfese resaltó que más que una cama de uso diario funciona como un mueble donde poder descansar. “Esto lo uso más tipo sillón… le quiero poner almohadones”, comentó, evidenciando que el espacio sigue en construcción. “Como yo soy un alma cambiante, muy volátil, hoy vivo acá, mañana no lo sé. No me aferro demasiado a nada, básicamente. Porque ya en lo que llevo de tiempo me he mudado 242 veces mi mamá, de hecho, siempre me dice, hijita, no puedo creer la cantidad de veces que te mudaste”, confesó, mientras que afirmó: “Pero donde voy lo transformo en hogar. O sea, lo tuneo con mi pronta”.

Por su parte, el sector de maquillaje, cuidadosamente organizado sobre una cómoda blanca, revela otra faceta del ambiente: la producción de contenido digital para redes sociales. Frascos, brochas y productos de skincare se distribuyen en bandejas y cajones, combinando orden y estética. “Acá es donde me siento a grabar mis TikToks”, detalló. Sin embargo, no todo es perfecto. La propia protagonista señaló una limitación funcional: “Como es una cómoda, no es un escritorio… no es tan funcional”, explicó, mostrando cómo sus rodillas se chocaban con la cajonera.

Entre los objetos destacados aparece un elemento con valor simbólico: “mi premio de Bake Off”. “Mesita de luz, donde tenemos una foto con Almendra bebé, todavía no tengo con Romeo, mi premio de Bake Off y una lamparita con forma de nube que es un espectáculo”, detalló. Este trofeo rompe con la neutralidad del espacio y suma identidad personal.

El resultado final de la decoración que está encabezando Cande Molfese se centra en un ambiente en transición, donde lo esencial ya está definido: luz, orden y una fuerte impronta personal volcado a la estética minimalista chic. Con una base neutra y detalles personales que empiezan a tomar protagonismo, el cuarto se consolida como un refugio versátil que combina descanso, trabajo y momentos de ocio. Así, lejos de buscar la perfección, la actriz apuesta a construir un refugio propio que evoluciona con ella, donde cada objeto suma historia y cada rincón tiene potencial.

NB