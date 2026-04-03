Evangelina Anderson contó el verdadero motivo por el que se separó de Martín Demichelis: “Ustedes entendieron”

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis se confirmó en agosto de 2025 y marcó el final de una de las parejas más estables y mediáticas del mundo del espectáculo y el fútbol. Después de 18 años de relación, tres hijos en común y una vida compartida entre distintos países, su superación se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de la farándula.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Aunque durante mucho tiempo ambos intentaron mantener cierta reserva sobre lo que había ocurrido puertas adentro, con el correr de los meses empezaron a circular distintas versiones sobre los motivos de la ruptura. La noche de este viernes 03 de abril, Evangelina Anderson decidió revelar el verdadero motivo de la separación.

La contundente declaración de Evangelina Anderson

Durante su paso por LAM, Evangelina Anderson se refirió de manera más directa a los verdaderos motivos que derivaron en su separación de Martín Demichelis. En medio de la entrevista, Ángel de Brito le preguntó sin rodeos si el final de la relación había estado vinculado con un supuesto hijo extramatrimonial o con las distintas amantes con las que se lo había relacionado.

Frente a esa consulta, la modelo evitó entrar en detalles, pero dejó una frase que no pasó desapercibida. Evangelina Anderson dio a entender que ella ya había explicado en su momento cuál había sido el verdadero motivo de la separación y remarcó que “ustedes entendieron”, en referencia a quienes siguieron el tema desde el comienzo. Sin embargo, aclaró que hoy prefiere no profundizar ni dar más precisiones porque no quiere perjudicar la relación de su ex con sus hijos.

Todos los presuntos romances de Evangelina Anderson

Después de la ruptura, la vida sentimental de Evangelina Anderson volvió rápidamente al centro de la escena. Apenas unos meses después de separarse de Martín Demichelis, comenzaron a circular rumores que la vinculan sentimentalmente con distintas figuras, alimentando una nueva ola de especulaciones en torno a su presente personal.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson fue vinculada con Leandro Paredes, una versión que la modelo rechazó con firmeza, dejando en evidencia su malestar frente a las historias que comenzaron a circular tras su separación. Sin embargo, uno de los nombres que más fuerte había sonado fue el de Ian Lucas, con quien algunos medios llegaron a relacionarla sentimentalmente; sin embargo, ella se encargó de desmentir esa versión y dejó en claro que no existía ningún vínculo amoroso entre ellos.