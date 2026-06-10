En Caras: Stefi Roitman y Michelle Masson juntas en Roland Garros y el regreso de un DJ top

Experiencia única en el Tenis de Roland Garrós: los invitados argentinos que disfrutaron del mítico torneo

El tenis de Roland Garros volvió a reunir en Paris a celebrities mundanas que disfrutaron del torneo en el bois de Boulogne. Entre ellos un grupo de referentes argentinos invitados por Stella Artois, como las influencers Zuzu Coudeu y Michelle Masson, el chef Germán Martitegui y la actriz Stefi Roitman, quienes vivieron duelos tenísticos de primer nivel y momentos gastronómicos únicos.

Roitman, Masson y Martitegui, en París.

Un viaje apasionante por el antiguo Egipto: Karina El Azem y su hijo Lorenzo, con Tutankamon

Hasta el próximo 28 de junio, los amantes de la cultura egipcia pueden disfrutar de la muestra “Tutankamon, la experiencia”, en el Centro de Exposiciones El Cubo, de Vicente López. Un viaje apasionante al pasado y a los misterios del antiguo Egipto que convocó en su Gala de Avant Premiere a curiosos como Karina El Azem y su hijo Lorenzo Pettinato, de 16 años y gran parecido con su hermano Homero.

Karina El Azem y Lorenzo Pettinato.

El nuevo reto de Jazmín Rodríguez "Pasión y Trampa", en el Microteatro

Recordada por sus inicios como modelo y ex conductora de “El Rayo”, la actriz y guionista Jazmín Rodríguez Duca protagoniza en una de las salas de Microteatro Buenos Aires la obra “Pasión y Trampa”, con guión precisamente suyo y dirigida por Pablo Palavecino. Jaz comparte el elenco junto al actor Carlos da Silva.

Jazmín Rodríguez en "Pasión y Trampa" y en el Microteatro.

Graciela Borges rodeada de amigos: juntos en el lanzamiento de un nuevo trío de fragancias

Para celebrar sus 25 años, Mishka lanzó una nueva trilogía de perfumes y sorprendió a sus clientas: Blonde on Blonde Flower in the Sun y Gloria. Recibidas por el dueño de la marca, Marcelo Cantón, fueron muchas las mujeres que pasaron por el local del Alcorta Shopping para probarlos: Graciela Borges, Cata Spinetta, Chloé Bello, Julia Sbaraglia, Débora Nishimioto y la modelo Iman Kaumann, algunas de ellas.

Gra Borges y otros famosos en lanzamiento de prensa.

Una charla profunda entre mujeres de éxito: Antolín, Chediek y Agustina Rossi compartieron sus secretos

El Centro Rossi organizó una nueva edición del ciclo “Mujeres Emprendedoras, Casos de Éxito” en la Facultad de Ciencias Económicas de la UP. Con un auditorio colmado y gran convocatoria de estudiantes y profesionales, participaron como oradoras Natalia Antolín, las periodistas Silvina Chediek y Dominique Metzger y la directora del Centro Rossi, Agustina Rossi. En primera fila, aplaudieron Elba Marcovecchio y Eleonore de la Rochefoucauld.

Antolín, Chediek y otras celebrities junto a Marcovecchio y Eleonore de la Rochefoucauld.

El almuerzo solidario de Disfam Argentina para detectar la dislexia y dificultades de aprendizaje

Con celebrities que fueron recibidas por la presidente de Disfam, María Arabetti, dicha asociación civil comprometida con la concientización, detección temprana y acompañamiento de personas con dislexia y dificultades de aprendizaje organizó un almuerzo solidario en el Scala Hotel. No faltaron Sebastián Estevanez con Ivana Saccani ni Belén Ludueña y Marina Vollmann, vocera de la causa.

Estevanez, Saccani, Ludueña y Vollmann.

Ara González y Fabián Mazzei, enamorados: desmintieron rumores de crisis con bellas postales en familia

Hace unos días, cuando Araceli González fue al teatro a ver Sottovoce, la obra que protagoniza Adrián Suar, y posó con él y con Toto, el hijo de ambos, comenzaron los rumores de reconciliación entre ellos y también los de crisis con su marido, Fabian Mazzei. Pero la propia Ara lo desmintió de inmediato y Fabián, que subió fotos a las redes con Araceli y Flor Torrente, también lo hizo.

Mazzei y Araceli, sin crisis.

El cuarto mundial de Shakira y los 40 de Rafa Nadal: la artista prepara su show del 11

Shakira se prepara para un momento histórico, ya que inaugurará por cuarta vez con su música un Mundial de fútbol. Será el jueves 11 en México. Quien también celebra es el extenista Rafael Nadal, que cumplió cuarenta años y los festejó junto a su mujer Mery Perelló y sus hijos, Rafael y Miquel, con torta de chocolate y globos de colores.

Shakira, en el Mundial de Fútbol y Nadal, de festejo.

La edición limitada del premiado sillón "Cinta" creado por Alberto Churba: se exhibe en un local de Recoleta.

A 58 años de su creación, se presentó una edición limitada de 58 piezas del premiado sillón Cinta, de Alberto Churba, que forma parte de las colecciones permanentes del MOMA neoyorquino y del Victoria and Albert Museum de Londres. Esta nueva edición, diseñada por el propio Alberto, se presentó en Gris Dimensión junto a su orgulloso creador, que posó con sus sobrinos Graciela y Federico Churba.

Se presentó una edición limitada del premiado sillón Cinta, de Alberto Churba

El Dj Solomun vuelve a tocar en la Costanera: se reencontrará con sus fans argentinos el 24 de octubre

En cada una de las oportunidades que se presentó en Mandarine Park, la última vez en el 2023, el deejay Solomun construyó una historia propia con el público argentino, que lo considera uno de sus preferidos de la música electrónica. Ahora se confirmó que el bosnio alemán volverá a tocar en su querido Mandarine el próximo 24 de octubre para alegría de sus fans.