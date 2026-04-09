Carina Zampini mostró la nueva decoración de su living: sillón en L y el color que arrasa en 2026

Carina Zampini mostró en sus redes un cambio puntual en su casa, pero lo suficientemente fuerte como para modificar por completo la imagen de su living. Esta vez, toda la atención se la llevó un nuevo sillón, una pieza grande, en tono gris, que pasó a ocupar el lugar central del espacio.

Carina Zampini y un living armado alrededor del sillón

En el video se la ve acomodándolo apenas llega, todavía con parte del plástico puesto. “Qué lindo, llegó mi sillón”, dice Carina con emoción. Después mueve los almohadones, acerca un módulo tapizado a tono y, al final, se tira sobre el sillón para probarlo. La escena transmite bastante bien la idea de estreno y deja ver que ese rincón ya empezó a ganarse un lugar importante dentro de la casa.

Carina Zampini

El sillón elegido responde a una lógica muy presente en muchos interiores actuales: formato en L, proporciones generosas y una paleta neutra pensada para durar. En este caso, el tapizado gris se integra con facilidad al resto del espacio, donde predominan los tonos claros. El modelo tiene líneas rectas, un formato amplio y una estética sobria.

Carina Zampini y la pieza que renovó el ambiente

También hay una elección bastante precisa detrás de esa incorporación. Carina apostó por una firma especializada en sillones de diseño y fabricación a medida, una lógica que encaja bien con el peso que la pieza gana dentro del living. Más que sumar un mueble, incorporó un elemento pensado para estructurar el ambiente. El contexto también acompaña. El living es amplio, luminoso y despejado. Hay ventanales grandes con rollers, piso claro, paredes blancas y una cocina integrada al fondo. Todo está armado de forma simple, y eso hace que el sillón resalte todavía más dentro del conjunto.

Lo más interesante del video es quee la ve acomodando, tocando, probando y apropiándose del mueble. Eso deja claro que la elección no pasó solo por cómo se ve, sino también por cómo se usa. El sillón tiene presencia, pero además transmite comodidad y ganas de quedarse ahí. Aunque no haya mostrado una reforma completa del living, el cambio se percibe igual. Con una sola pieza, Carina Zampini renovó la decoración y dejó ver una elección muy clara: un espacio funcional, sereno y pensado para vivirlo todos los días.