Así festejó su cumpleaños Carla Peterson: la espectacular torta homenaje

Carla Peterson es una de las actrices más queridas de la televisión argentina. Su participación en diversas novelas la posicionó como una influencia en la moda y como ejemplo de una artista apasionada por su trabajo. El 6 de abril del 2026 celebró sus 52 años, y recibió diversos mensajes de sus amigos y seres queridos, que destacaron su personalidad tanto dentro como fuera de la pantalla. Finalmente, ella mostró las intimidades del festejo, rodeada de sus favoritos, y muy ligada a su trabajo.

El cumpleaños de Carla Peterson

Así fue el cumpleaños en el set de Carla Peterson: la increíble torta en honor de Carla Peterson

Carla Peterson cumplió sus 52 años, y decidió celebrarlo de la mejor manera posible: rodeada de sus colegas de actuación. En su cuenta de Instagram, además de tiernos mensajes de sus seres queridos, compartió un posteo donde se encontraba en un set de grabación. Allí, le llegó la sorpresa de tener su primer festejo, y abrir la posibilidad a uno más grande y notorio. "Esto es solo el comienzo de un nuevo año para mí, rodeada de cariño de mis compañeros de trabajo que me festejaron a más no poder", comenzó escribiendo.

Entre las postales, se la vio saliendo de su camerino con una sonrisa en el rostro. En un video, aparecía en una especie de restaurante, donde todos los presentes le cantaban el feliz cumpleaños y le daban una torta en su honor. Se trata de una Letter Cake, una de las últimas tendencias para hacer personalizado el momento más icónico del festejo. La "C" estaba construida con una base de brownie de chocolate, con capas de dulce de leche y merengue italiano, y coronada con macarons, flores blancas pequeñas y pétalos decorativos. De esta manera, cerró: "¡Gracias por el milagro de la filmación! Cada vez que escuchamos acción como el equilibrista que salta al vacío, con la confianza del trabajo en equipo, nos vamos sosteniendo para que el truco no falle".

El cumpleaños de Carla Peterson

El tierno saludo de Martín Lousteau

Entre los mensajes más tiernos que recibió, los medios de comunicación y sus seguidores destacaron el romántico posteo que Martín Lousteau le dedicó a Carla Peterson. En el mismo, compartió las imágenes inéditas de ellos dos juntos, en salidas nocturnas o premieres de series importantes. "Hay personas que celebran su cumpleaños. Y hay personas que, de alguna manera, nos celebran a todos, todo el año. Carla es de las segundas", comenzó, y le dedicó un extenso posteo agradeciéndole por su presencia en todo momento.

"Con cada personaje que hace —de esos que calan hondo en el corazón de la gente— celebra una parte de todos y cada uno. Hoy, rodeados de los que más queremos, nos toca a nosotros celebrarla a ella. Qué linda vida nos armaste, Carla. Que sea un año tan hermoso como lo que das todos los días. Te amamos. Feliz cumpleaños", cerró el ministro. Por su parte, la actriz abrió su corazón y le agradeció las palabras, deseando una vida con él por muchos años más.

El tierno saludo de Martín Lousteau a Carla Peterson

Los usuarios de las redes sociales y algunos de sus colegas no tardaron en comentar ambos posteos y felicitarla por los días tiernos que vivió. Sin embargo, la actriz anunció que habría más publicaciones, dando a entender que el festejo no se quedaría solo en el set con sus colegas. Carla Peterson es una de las artistas argentinas más importantes, y por eso se llevó la atención mediática en su cumpleaños 52.

A.E