Entramos al living de Carola del Bianco en la Patagonia: sillón victoriano, chimenea y estilo campestre

El sur argentino regala postales donde el tiempo parece detenerse por completo entre bosques nativos y cumbres nevadas. En ese escenario imponente, Carola del Bianco transforma su hogar en un santuario de calidez, diseño clásico y desconexión absoluta.

Lejos de la rutina urbana, la ambientación de la casa abraza una cotidianidad donde cada rincón respira autenticidad y elegancia agreste. Las redes sociales funcionan como la ventana perfecta para asomarnos a este universo privado, un espacio que destaca por su perfecta sintonía con el entorno natural.

Carola del Bianco mostró su living en la Patagonia.

Carola del Bianco: Un rincón victoriano para la lectura

El corazón del living transporta a una época pasada gracias a la imponente presencia de un sillón estilo victoriano tapizado en terciopelo bordo profundo. Las maderas oscuras y talladas a mano dialogan con los pisos entablonados del hogar, generando un contraste visual sofisticado y sumamente cálido.

En el living de Carola del Bianco se destaca un sillón estilo victoriano

Las cortinas pesadas en tonos terracota enmarcan los grandes ventanales, desde donde se observa la quietud del bosque y la lámpara de pie con pantalla Tiffany que aporta una iluminación difusa. Cada detalle decorativo en esta zona de la sala prioriza el confort visual y la invitación permanente al descanso.

El fuego como centro de gravedad y refugio térmico en el living de Carola del Bianco

Ninguna casa patagónica está completa sin un hogar a leña que funcione como el gran aglutinante ambiental durante las mañanas heladas. La chimenea de piedra rústica permite que los leños ardan con intensidad, proyectando destellos naranjas que calientan todo el espacio.

En el living de Carola del Bianco, chimenea de piedra rústica.

En el piso, una manta tejida con guarda tradicional abrigada descansa junto a lecturas locales como la biografía del Nahuel Huapi, consolidando un rincón pensado para la contemplación. La pantalla protectora de hierro negro añade un toque industrial sutil que equilibra la pesadez de la mampostería en piedra. Así, el calor del fuego se combina con la promesa de una comida casera y la quietud de observar la caída de la nieve.

Cartas, madera noble y la belleza de lo simple

La atmósfera íntima se completa sobre las superficies de madera noble, testigos mudos de sobremesas interminables y tardes de juegos clásicos. Un mazo de cartas ilustradas con motivos botánicos y de fauna autóctona descansa sobre una mesa de diseño cuadrille, flanqueado por naipes franceses que evocan la estética de los viejos exploradores. Carola propone en su posteo en Instagram una vuelta a lo esencial: "disfrutar del silencio, escuchar las risas de sus hijos y valorar la perfección de las pequeñas cosas cotidianas".

Mazos de cartas y libros en el living de Carola del Bianco.

Esta filosofía de vida impregna cada decisión estética del interiorismo, donde los objetos cuentan historias y la naturaleza manda en la paleta de colores. El refugio patagónico de Carola del Bianco se consolida así como una obra maestra del diseño interior rústico y refinado, un recordatorio constante de que la verdadera sofisticación reside en la sencillez.