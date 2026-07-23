Franco Colapinto y Maia Reficco atraviesan una crisis: qué se sabe hasta ahora

Desde hace varias semanas, Franco Colapinto y Maia Reficco estarían atravesando una profunda crisis de pareja. Así lo aseguraron este miércoles en LAM (América TV), donde brindaron detalles sobre una presunta separación. En medio de los rumores, tanto el piloto como la actriz habrían tomado una determinante decisión respecto de su noviazgo y la trasladaron a sus redes sociales.

Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco están separados

Pepe Ochoa fue el encargado de asegurar que Franco Colapinto y Maia Reciffo están separados. Según lo que explicó el periodista en el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito, los compromisos laborales y las exigentes rutinas con la escudería Alpine. Asimismo, desde hace unos años se mantiene un estricto protocolo de preservar la vida privada de las cuestiones públicas, llevando a que esto desencadene en una profunda crisis con la artista.

Maia Reficco y Franco Colapinto | Instagram

"Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad que estaba enganchado con ella, se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía, ni el tiempo, ni el lugar que ella se merece como novia", aseguró el panelista. En esta línea, Pilar Smith se apoyó en esta afirmación y señaló que hubo un particular gesto que llamó la atención en los seguidores: él no la saludó en redes el pasado 14 de julio cuando fue su cumpleaños.

En una era en la que las redes sociales funcionan como una suerte de termómetro social, las declaraciones y conjeturas de los periodistas parecieron encajar a la perfección con una actitud que los jóvenes mantienen desde hace semanas: ninguno de los dos volvió a compartir fotos juntos ni a realizar comentarios en las publicaciones o historias del otro.

Al comienzo de su romance, era habitual ver al piloto de Fórmula 1 y a la actriz protagonizar escenas de lo más románticas. La joven lo acompañó en distintos Grandes Premios y también en varias presentaciones en las que el deportista fue una de las figuras principales. En cada una de esas apariciones, ambos se mostraron cariñosos y acaramelados ante la mirada de todos. No obstante, en las últimas semanas, algo cambió por completo.

Maia Reficco y Franco Colapinto | Instagram

La distancia física y virtual que marca la vida de Franco Colapinto y Maia Reciffo

La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco estuvo atravesada por la distancia desde el comienzo. Debido a sus compromisos laborales, ella reside en Hollywood, mientras que él pasa gran parte del tiempo en Europa por su actividad deportiva. A esto se suman los constantes viajes del piloto alrededor del mundo y la exigente agenda de la actriz, factores que en ocasiones generan desencuentros entre ambos.

Maia Reficco y Franco Colapinto | Instagram

Si bien parecía que los tortolitos habían encontrado la manera de sobrellevar esta modalidad de noviazgo, las redes sociales se habían convertido en uno de los canales que utilizaban para expresar públicamente su cariño. Así ocurrió para el cumpleaños del automovilista, cuando Maia viajó a Francia el 27 de mayo para compartir con él ese día especial. Sin embargo, cuando llegó el cumpleaños de la actriz, Franco no realizó ninguna publicación ni se pronunció al respecto. La escasa interacción entre ambos en redes sociales, especialmente por parte del piloto, comenzó entonces a despertar rumores de una posible crisis.

Maia Reficco y Franco Colapinto | Instagram

En su programa de América TV, Marina Calabró analizó este comportamiento y aportó algunos datos llamativos. Por un lado, señaló: “Él empezó a ponerle ‘Me gusta’ a fotos de otras mujeres. Ella, cuando se entera de todos estos rumores, empieza a likear fotos viejas de él”. En paralelo, la periodista se refirió al bajo perfil que habría adoptado Colapinto y dejó abierta la incógnita sobre el presente de la relación: “Lo dejamos como una incógnita porque las redes sociales expertas en Fórmula 1 los tienen apuntados hace rato. Es cierto que o bajaron el perfil o hay una distancia. De hecho, ella el fin de semana se fue a ver a la Selección y él corrió el Gran Premio de Bélgica”.

Aunque hace más de un mes que no se muestran juntos públicamente, la actriz se refirió por primera vez a su relación con Colapinto durante un evento realizado en Los Ángeles, California. La actriz participó del Obsessed Fest y, durante una entrevista, fue consultada sobre el estado de su corazón y sobre si suele ponerse nerviosa durante las carreras de su pareja.

Si bien evitó mencionar al piloto por su nombre, dejó en claro que no siente preocupación al verlo competir. En este marco explicó que, cuando se trata de alguien que ama profundamente y disfruta de lo que hace, su deseo es que pueda ser feliz y dedicarse a aquello que lo apasiona. “La verdad, no me pongo nerviosa porque está haciendo lo que ama”, sostuvo.

Maia Reficco y Franco Colapinto | Instagram

Cabe destacar que las versiones sobre una presunta separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco surgieron a comienzos de este mes, luego de que la actriz fuera vista llorando tras una cena posterior a una competencia en Europa. Después de ese episodio, la joven viajó a Estados Unidos para reunirse con su madre y su hermano, además de acompañar a la selección argentina durante el Mundial. Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció públicamente para confirmar o desmentir los rumores, por lo que la incógnita sobre el presente de la relación continúa abierta y no se descarta que se trate simplemente de un ultrabajo perfil o, por el contrario, de una separación definitiva.