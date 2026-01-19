De Donato de Santis a Maru Botana y Lucas Bustos: las fotos de la exclusiva cumbre de cocineros en Villa Edén

De Donato de Santis a Maru Botana y Lucas Bustos, la exclusiva cumbre de cocineros en Villa Edén reunió a referentes de la gastronomía en un entorno natural. El encuentro se desarrolló con propuestas que destacaron sabores, técnicas y un escenario que aportó identidad propia. La jornada combinó la creatividad de los chefs con la riqueza del paisaje uruguayo.

La cubre de cocineros de Villa Edén, que tuvo como protagonistas a Donato de Santis, Maru Botana y Lucas Bustos

Donato de Santis, Verónica Álvarez Calvet, Maru Botana y Lucas Bustos

Entre sierras, olivares, viñedos y campos con caballos y ovejas, el paisaje ofreció un marco singular para que se produzca el evento gastronómico en Uruguay. A pesar de la fuerte amenaza por tormenta, los chefs se encargaron de que la reunión se volviera inolvidable por la variedad de platos de autor.

El encuentro estuvo a cargo de Lucas Bustos, chef de Gurisa, junto a Donato De Santis. Diseñaron un recorrido de sabores donde el aceite de oliva fue el hilo conductor. Entre los platos se destacaron arancinis con oliva y mandarina, empanadas de corvina fritas, camarones con emulsión cítrica y oliva, y una picaña cocida durante siete horas, acompañada por puré de papas.

Donato de Santis y Lucas Bustos

El menú se acompañó también con vinos de bodegas uruguayas, que aportaron identidad local a la experiencia. Varietales como Albariño y Tannat fueron elegidos para acompañar cada paso, reforzando la conexión entre la gastronomía y Uruguay. El encuentro también permitió conocer más sobre Lote 8, el aceite de oliva producido en Valle Edén.

El increíble cierre dulce de Maru Botana para la cumbre de cocineros de Villa Edén

Antes del cierre de la cumbre de cocineros, todos los presentes se degustaron con la mesa dulce que estuvo a cargo de Maru Botana. Cada paso aportó su estilo característico con tortas generosas y caseras. Capas de dulce de leche, chocolate, frutas, merengues y mousses se combinaron con piononos, brownies y discos de masa, dando forma a postres rústicos y cargados de sabor.

Maru Botana y Lucas Bustos

La destacada cocinera estuvo acompañada por sus hijos, que ayudaron a disponer la mesa. La repostera llevó a Valle Edén la energía de su cocina familiar. En pocos minutos, los invitados se reunieron alrededor de las tortas, primero admirándolas y luego disfrutándolas, en un cierre que reflejó la calidez de la propuesta.

La cumbre gastronómica en Valle Edén fue más que un almuerzo; se trató de un encuentro que unió tradición, innovación y paisajes únicos. Donato De Santis y Lucas Bustos aportaron la técnica y la creatividad en los platos principales, mientras que Maru Botana sumó la impronta familiar y el toque dulce que cerró la jornada.

Maru Botana y sus hijos

