Maru Botana reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo Facundo: “Sonó el teléfono a las 4 de la mañana y…”

Maru Botana reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo Facundo, un episodio que marcó su vida personal y familiar. Con el paso del tiempo, decidió compartir detalles de aquel momento que permanecen grabados en su memoria. Su relato incluyó escenas previas que adquirieron un significado especial.

Maru Botana reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo Facundo

Maru Botana contó cómo vivió el instante en que recibió la noticia de la muerte de su hijo Facundo. Su relato expuso recuerdos íntimos que reflejaron la manera en que atravesó una de las experiencias más difíciles de su vida. Con palabras simples, reconstruyó el contexto de aquellos días y la forma en que cada detalle se convirtió en parte de su recuerdo.

Maru Botana y su hijo Facundo

La cocinera y conductora relató en una entrevista con Sofía Calvo para Hispaok los detalles de aquella madrugada que marcó su historia personal y familiar. Según explicó, ella había solicitado algunos días de vacaciones: “Yo pedí permiso en el canal para ir cuatro días al sur. Decidí dejarlo con mis padres”.

En ese contexto, Maru Botana recordó una escena que con el tiempo cobró un significado especial: “Los chicos se iban con Berni y, cuando se van a despedir, yo había puesto a Facu en el medio de la cama. Cada uno se puso a los costados y yo les dije: ‘Chicos, parece que lo estuviesen velando’”.

Durante esos días, el contacto con su madre fue constante; en cada momento compartían llamadas y mensajes para saber cómo estaba su hijo. “Con mi mamá hablábamos todos los días, mañana, tarde y noche. A Facu le costaba dormir y ella pensaba que era porque se quedaba con hambre. Dijo: ‘Hoy le voy a dar una sopita’”, relató.

La llamada con la que le comunicaron a Maru Botana el fallecimiento de su hijo Facundo

Durante la entrevista, Maru Botana comentó que el momento más difícil de su vida llegó en plena madrugada. En diálogo con Sofía Calvo, recordó la frase exacta con la que se enteró de la noticia: “A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni me dijo: ‘Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’”.

Maru Botana

En este contexto, la chef describió cómo se sintió en ese instante: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”. Incluso confesó que, en el fondo, tenía la sensación de que al llegar podría despertarlo y que todo estaría bien.

El dolor también atravesó a sus otros hijos, que reaccionaron con desesperación. “‘¿Por qué lo dejaste?’, me dijo el más grande. Cuando les contamos a los chicos, fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura”, relató Maru Botana. La noticia se convirtió en un momento de quiebre para toda la familia, que enfrentó la pérdida de manera conjunta.

Maru Botana y su hijo Facundo

Maru Botana reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo Facundo y dejó en claro que aquel momento marcó un antes y un después en su vida personal y familiar. Su relato reconstruyó el contexto de aquellos días y mostró cómo cada detalle se convirtió en parte de una memoria dolorosa que permanece presente.

VDV