La tartafrolla de duraznos de Maru Botana que conquista a todos en redes

Hay recetas que no necesitan demasiados adornos para convertirse en favoritas de la casa. La tartafrolla de duraznos de Maru Botana es una de ellas: rústica, tibia al salir del horno y perfecta para acompañar con una bocha de helado, crema o simplemente con una buena taza de café.

Un clásico dulce que no puede faltar

Lo que la hace especial es su equilibrio entre una masa crocante y delicada y un relleno de duraznos bien jugosos, cocinados previamente con azúcar morena para intensificar su dulzura natural.

Este postre combina técnica con sencillez: no requiere habilidades avanzadas ni ingredientes imposibles de conseguir. Ideal para quienes disfrutan de hacer repostería en casa sin complicarse, esta tartafrolla se luce tanto en eventos especiales como en sobremesas de domingo. Los ingredientes necesarios son:

250 g de almendras molidas

125 g de harina 0000

250 g de azúcar

4 yemas

125 g de manteca blanda

1 pizca de sal

Para el relleno:

5 duraznos cortados en gajos

2 tazas de azúcar morena

Manteca para engrasar el molde

El primer paso, según explicó la reconocida cocinera, es en una sartén amplia, colocar los duraznos junto con el azúcar morena y cocinarlos a fuego bajo hasta que suelten sus jugos y queden bien tiernos.

En segundo lugar, en un bol grande, uní todos los ingredientes de la masa con la punta de los dedos, sin amasar demasiado: solo lo justo para integrar y obtener una textura arenosa uniforme.

En tercer lugar, Forrá un molde previamente enmantecado con la masa y llevá al horno precalentado solo hasta que la base se dore ligeramente.

Por ultimo, el toque final, retirá la base apenas dorada, colocá los duraznos cocidos encima y desarmá el resto de la masa sobre la fruta como si fuese un crumble. Volvé a llevar al horno hasta que toda la superficie esté dorada y tentadora.

Para finalizar, desmodá, cortá y serví tibia para disfrutar al máximo su aroma y textura. Acompañala con helado de crema o vainilla si querés un toque extra irresistible.

