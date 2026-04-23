Así es la casa de la familia de Mauricio Macri que nadie logra vender: construida en 1940, con 18 ambientes y dos ascensores

En el corazón de Barrio Parque, uno de los enclaves más exclusivos y mejores cotizados de la Ciudad de Buenos Aires, se levanta una propiedad que es mucho más que una simple vivienda: es un testigo silencioso de la historia política y empresarial de la Argentina. La casona que perteneció a Franco Macri, padre del expresidente Mauricio Macri, se ha convertido en uno de los desafíos más difíciles para el mercado inmobiliario de alta gama.

18 ambientes y diseño de vanguardia: el legado arquitectónico de la familia de Mauricio Macri

La propiedad fue diseñada en 1940 por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, referente indiscutido del movimiento moderno en el país. Responsable de la Sede Central del Automóvil Club Argentino (ACA) en Avenida del Libertador, el Hospital Churruca y la estandarización de las distintas estaciones de servicio del ACA a lo largo de todo el país, Vilar plasmó en esta construcción su sello distintivo.

Salón comedor con vista al jardín, destacando las líneas puras y la gran luminosidad. Foto: Martín Pinus

Con un estilo racionalista, de líneas puras y volúmenes geométricos, la casa cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 1.280 metros cuadrados distribuidos en una planta baja y tres pisos. Su estructura no solo destaca por su estética, sino por una funcionalidad adelantada a su época, que incluye dos ascensores independientes y dos escaleras que conectan los distintos niveles.

El imponente living principal, caracterizado por sus amplios ventanales y pisos de madera en espiga. Foto: Martín Pinus

El interior es una declaración al lujo de mediados del siglo XX. Con un total de 18 ambientes, la residencia dispone de amplias salas de recepción, escritorios revestidos en mármol, siete dormitorios en suite y un total de 12 baños. Un detalle que revela la dinámica de la vida social de los Macri es la presencia de cuatro cocinas distribuidas estratégicamente para abastecer tanto a los comedores principales como a las áreas de servicio y la terraza.

Una de las habitaciones de la residencia. Foto: Martín Pinus.

De los 15 millones de dólares a la actualidad: los motivos detrás de la rebaja en la casa de Mauricio Macri

Durante la década del 90, esta mansión fue lugar de reuniones donde se trazaron acuerdos fundamentales para el rumbo económico del país. Sin embargo, ese peso simbólico parece haber jugado en contra de su venta en los últimos años. La propiedad salió originalmente al mercado con una pretensión de 15 millones de dólares, una cifra que la posicionaba como la más cara de la ciudad.

Así es uno de los doce baños de la casona. Foto: Martín Pinus

Ante la falta de interesados, el valor sufrió sucesivos recortes. Tras tasarse en 8,9 millones de dólares en 2020, las últimas actualizaciones de 2026 indican que la propiedad se ofrece ahora por 5,5 millones de dólares, indicó Forbes Argentina. Según expertos del sector, la dificultad para venderla radica en una combinación de factores: el alto costo de mantenimiento, su protección patrimonial (que impide modificaciones estructurales) y el hecho de ser una propiedad "de autor" muy específica para el gusto de los compradores actuales.

Las cocinas están estratégicamente ubicadas para satisfacer las reuniones sociales de los Macri. Foto: Martín Pinus

La casona cuenta con gimnasio, grupo electrógeno propio, aire acondicionado central y una terraza con parrilla que ofrece vistas exclusivas al barrio. A pesar de las rebajas y de ser una pieza irrepetible de la arquitectura porteña, la mansión de la familia de Mauricio Macri aún está a la espera de algún comprador dispuesto a recuperar el esplendor que supo lucir en otros años, volviendo a habitar sus 18 ambientes y poniendo en funcionamiento sus dos históricos ascensores.