El revés judicial que pone el riesgo la herencia de Pippa Middleton, la hermana de Kate Middleton

Pippa Middleton, la hermana de Kate Middleton, y su esposo, James Matthews, volvieron a quedar en el medio de una disputa legal por un terreno en una zona rural de Inglaterra, y esta vez el panorama se complicó más de lo que esperaban. El conflicto gira en torno a una propiedad en West Berkshire, valuada en unos 15 millones de libras (alrededor de 20 millones de dólares) y con más de 60 hectáreas de terreno, que la pareja compró a comienzos de 2024. Según publicó Vanitatis, el problema no pasa solo por la casa en sí, sino por un sendero que durante décadas fue utilizado por los vecinos y que ahora podría ser reconocido formalmente como parte de la vía pública.

Pippa Middleton y un giro judicial que complica el escenario

Ahí aparece el punto que vuelve más delicada la situación: poco después de mudarse, Pippa Middleton y Matthews instalaron carteles de “propiedad privada” en los accesos para impedir el paso de personas cerca de la entrada principal de la mansión. La medida, de acuerdo con esa misma publicación, estuvo ligada a la intimidad de sus tres hijos, Arthur, Grace y Rose. Pero 35 residentes locales presentaron un pedido ante el Ayuntamiento de West Berkshire para que ese camino, conocido como Mill Lane, fuera reconocido como sendero público, y esa solicitud terminó siendo aprobada.

James Matthews y Pippa Middleton

Ese es el revés que hoy cambia el eje de la historia. Ya no se trata solo de una discusión con vecinos o de una diferencia sobre límites de propiedad. Con la aprobación de esa solicitud, la pareja se enfrenta a un escenario legal más complejo, porque ahora deberá apelar formalmente la decisión si quiere revertirla. Pippa Middleton y James Matthews ya presentaron un recurso, aunque el proceso promete extenderse durante meses y no ofrece una resolución rápida.

La tensión, además, no se limita al sendero. Los vecinos sostienen que la pareja planea hacer obras importantes dentro del terreno, entre ellas un invernadero, establos y una caseta de jardín, y que ese rediseño podría afectar de manera directa el mantenimiento del camino. A eso se sumó un informe arqueológico que advirtió que esos trabajos podrían comprometer posibles hallazgos paleolíticos, medievales y postmedievales en la zona. Por ahora, no está claro si recibirán autorización para avanzar con esas obras.

La pareja vive en Barton Court, una propiedad ubicada en West Berkshire.

Pippa Middleton y una herencia bajo presión

La disputa también reavivó la idea de una herencia millonaria entendida no solo como un patrimonio de enorme valor, sino también como el control sobre su entorno inmediato. En una propiedad de esa escala, lo que está en juego es la privacidad, el uso del terreno y la posibilidad de reorganizar la finca según sus propios planes. En ese marco, el sendero deja de ser un detalle menor. También vuelve a quedar expuesta una tensión que en el Reino Unido se repite con frecuencia: la convivencia entre grandes propietarios y el histórico acceso público a ciertos caminos rurales.

Pippa y James viven cerca de Kintbury, en el sur de Inglaterra.

Además, hay otro dato que no ayuda. Este no es el primer roce de la pareja con el entorno de West Berkshire: ya habían surgido quejas vecinales por ruidos durante una fiesta de cumpleaños organizada en la propiedad. En ese contexto, este nuevo revés no solo complica el frente legal, sino que también vuelve a poner bajo la lupa la forma en que Pippa Middleton y James Matthews manejan una finca que, más allá de su valor económico, quedó atrapada en una tensión cada vez más visible.