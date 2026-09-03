Los días de Milenka con su niñera mientras Marley viaja por Bariloche con Mirko

Mientras Marley disfruta de un viaje por Bariloche junto a su hijo Mirko, su pequeña Milenka permanece en Buenos Aires bajo el cuidado de su niñera. La separación temporal entre padre e hija generó momentos de tensión y diversión, donde el conductor compartió detalles de la travesura que hizo la nena de casi dos años cuando él no estaba presente.

Marley reveló lo que hizo Milenka cuando él no estaba en su casa

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Marley mostró una divertida escena protagonizada por Milenka y su niñera. En las imágenes, se observa a la pequeña cometer un acto de travesura en su casa, mientras la cuidadora señala el incidente que la nena provocó en ausencia de su padre.

Marley junto a su hija Milenka.

Tal como reveló el clip, la niñera le preguntó a la nena quién hizo un garabato en la pared e indica un dibujo hecho con lápiz. La pequeña, con actitud inocente, responde “no” y se aleja rápidamente del lugar. La escena refleja la ternura y la picardía de la hija del conductor, que aún en la distancia, demuestra su carácter. “Se lo voy a mostrar a tu papá, no se hace eso”, advirtió la cuidadora.

Milenka cumplirá dos años el próximo 28 de diciembre.

El video rápidamente se hizo viral en las plataformas digitales, donde los seguidores de Marley elogiaron la espontaneidad de Milenka. El conductor, desde su cuenta, compartió la grabación y añadió un comentario divertido sobre el hecho ocurrido en su casa: “Y se ofende cuando la acusan”.

Las espectaculares vacaciones de Marley y Mirko en Bariloche

Mientras Milenka se encuentra en su casa haciendo algunos líos, Marley y Mirko están disfrutando de unos días en Bariloche. En sus redes sociales, el conductor compartió varias postales de los rincones que padre e hijo fueron conociendo, desde divertidas actividades como el esquí, hasta paseos por la nieve.

Mirko disfrutando de Bariloche.

En sus publicaciones, el conductor de Por el Mundo (Telefe) reveló el asombró de su hijo al llegar al hotel, el pequeño se emocionó por todos los detalles que contaba la habitación desde los jabones, hasta el imponente paisaje blanco cordillerano que se podía observar desde una vista privilegiada de un enorme ventanal.

Mirko armando un muñeco de nieve en Bariloche//Instagram

Otro de los momentos más destacados de su estadía en la Patagonia, fue cuando Mirko se arrojó al piso y comenzó a armar el clásico muñeco de nieve. “Muy bien, espectacular. Felicitaciones bebote”, dijo el conductor en voz en off, mientras grababa a su hijo armando la escultura de hielo. Sin lugar a dudas, para el pequeño son unas vacaciones soñadas.

Los comentarios de los usuarios de las redes sociales no tardaron en llegar tanto para el video de Milenka, como para Mirko. Los seguidores de Marley que están acostumbrados a que el conductor los sorprenda con divertidos clips familiares destacaron en esta ocasión la dulzura de los niños con sus ocurrencias.