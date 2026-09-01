Así son las clases de esquí de Mirko, el hijo de Marley, en Bariloche

El reconocido conductor Marley decidió alejarse de las obligaciones de la pantalla chica y optó por un descanso en la ciudad de Bariloche. Lejos de la rutina del trabajo, el presentador aprovechó sus días para desconectar y disfrutar de la naturaleza en compañía de su hijo Mirko. A través de sus redes sociales, compartió con sus millones de seguidores detalles de su viaje, mostrando un lado más íntimo, y entre las múltiples postales, destacó especialmente la clase de esquí del pequeño.

Las exclusivas clases de esquí de Mirko, el hijo de Marley

En sus historias de Instagram, Marley mostró un fragmento de la actividad que realizó Mirko en la nieve, despertando la atención de sus seguidores. En el video se puede ver al niño con un traje de esquí, concentrado en su experiencia en las pistas. La imagen capta al heredero del conductor en plena acción, mientras el instructor le da indicaciones para que aprenda a deslizarse con seguridad.

Así son las vacaciones de Mirko en Bariloche

Según explicó Marley en las mismas historias, la escuela de esquí donde Mirko tomó sus clases permite esquiar en el famoso cerro Catedral. La institución cuenta con instructores especializados que se adaptan a las necesidades del alumno, garantizando una experiencia segura y divertida. La escuela también ofrece un espacio para descansar en medio de las actividades, además de un restaurante pensado para los niños y sus familias. Este tipo de instalaciones facilita que los pequeños puedan aprender a esquiar en un entorno con todas las comodidades.

Mirko esquiando en Bariloche

Además, el pequeño demostró su interés por esta actividad emblemática de Bariloche y en dicho video se puede ver como se desliza con destreza, siguiendo todas las órdenes a la perfección de su profesor y siguiendo su camino a la par de sus compañeros. “Bien Mirko”, se escucha decir varias veces al instructor.

La escapada de Marley y Mirko en Bariloche: "La Patagonia es bellisima"

No es la primera vez que Marley elige visitar Bariloche, anteriormente había grabado algunos episodios de Por el Mundo (Telefe) en febrero del 2022 junto a Belén Francese. Pero en esta oportunidad optó por pasar unos días de descanso, ya que no está realizando en la ciudad ninguna producción, solo se trató de un viaje a puro relax.

Los primeros días en la región, el conductor capturó cada momento de su estadía, mostrando su lujoso hospedaje con todos los confort y con una vista a los paisajes imponentes de Bariloche. “La Patagonia Argentina es bellísima, ¡viste que hermoso es el sur!”, expresó Marley en su cuenta de Instagram.

Marley junto a Mirko en el Cerro Catedral, Bariloche

El viaje a Bariloche fue, sin duda, una pausa necesaria para Marley y Mirko, alejados de la rutina y las cámaras. La imagen de un padre disfrutando en familia y viendo a su hijo aprender un deporte tan desafiante como el esquí es conmovedora para sus seguidores. Además, refleja la importancia de dedicar tiempo de calidad a los seres queridos, incluso en medio de una agenda agitada. La experiencia en la nieve no solo fue una oportunidad de diversión, sino también de crecimiento para Mirko, quien seguramente seguirá explorando nuevas actividades en la nieve.