Así es la casa de Karen Reichardt: adaptada para sus tres perritos, con camisetas de Messi y un león en el living

Karen Reichardt mostró cómo es su casa en Capital, un espacio reformado con detalles modernos, decoración minimalista y ambientes pensados para la convivencia con sus tres perritas. En el living se destacan elementos que combinan funcionalidad y estética, junto a un cuadro de un león y con camisetas de Lionel Messi.

La increíble casa de Karen Reichardt en pleno capital: Camisetas de Messi y la compañía de sus perritas

Karen Reichardt abrió las puertas de su departamento en la ciudad de Buenos Aires y compartió cómo es su espacio personal, reformado recientemente para adaptarse a su estilo de vida actual. En una producción con la revista CARAS, la conductora mostró cada rincón de su hogar, donde convive con sus tres perritas y mantiene una decoración funcional, moderna y pensada para el bienestar cotidiano.

Según cuenta la presentadora, se trata del departamento en el que vivió gran parte de su vida, pero que decidió renovar para que reflejara el espíritu de su casa en Pilar, donde pasa parte de su tiempo. El resultado es un ambiente cálido, con detalles que combinan lo práctico con lo estético. La elección de colores neutros, los muebles de líneas simples y los materiales naturales marcan el estilo de la residencia.

El living es uno de los espacios más representativos para Karen Reichardt; se pueden apreciar sillones en tonos claros, acompañados por almohadones en gamas suaves que refuerzan la armonía visual. En una de las paredes cuelga un cuadro de un león, que se destaca como punto focal de la ambientación. También se puede ver una araña de techo baja, de gran tamaño, y una mesa ratona, en color madera; completa el conjunto con un diseño funcional y sobrio.

Desde un balcón lleno de flores hasta adaptaciones para sus perros, el departamento de Karen Reichardt

Cada sector del departamento fue pensado para que tanto la modelo como sus tres perritas puedan moverse con comodidad. Los espacios están despejados, con circulación fluida y elementos que permiten una convivencia práctica. La conductora explicó que buscó replicar en este hogar urbano la sensación de amplitud y conexión con lo natural que tiene su casa de Pilar.

Uno de los rincones preferidos de Karen Reichardt es el balcón. Allí armó un pequeño jardín urbano con una gran variedad de plantas. El espacio funciona como un refugio verde en medio de la ciudad, ideal para momentos de descanso o lectura. Las macetas, dispuestas en distintos niveles, aportan color y frescura al entorno.

Otro punto destacado del departamento es el pasillo, donde armó una galería personal con su colección de camisetas deportivas. Cada una está enmarcada y colgada con cuidado. Entre ellas se encuentran una camiseta firmada por Lionel Messi, otra por Diego Maradona y una del histórico triunfo de David Nalbandian ante Roger Federer en la final del Masters.

