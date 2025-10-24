El recuerdo de Marcela López Rey sobre Tita Merello: “Ella era la que elegía”

CARASTV

A lo largo de su carrera, Marcela López Rey compartió pantalla con grandes leyendas del espectáculo argentino, pero hay una figura que la marcó para siempre: Tita Merello. Dueña de una personalidad arrolladora y un talento incomparable, la intérprete de Se dice de mí fue para López Rey una mezcla de admiración, respeto y aprendizaje. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz recordó cómo fue trabajar junto a la mítica Tita y las anécdotas que aún guarda en su memoria.

Marcela López Rey recordó su experiencia junto a Tita Merello

“Trabajé con Tita en dos películas, Los hipócritas y Los evadidos, en los años 64 y 65”, comenzó relatando López Rey. “Yo hacía de su hija, una chica que iba al colegio, mientras ella interpretaba a la dueña de un prostíbulo. Fue un papel muy fuerte para la época, y ella lo encaró con la garra y la presencia que siempre tuvo”, recordó.

MARCELA LÓPEZ REY EN +CARAS

Con su estilo inconfundible, Marcela añadió detalles que pintan de cuerpo entero a la figura de Merello: “Era coqueta, encantadora y también muy dueña de sí. Ella era la que elegía. En esa película, su pareja era Sergio Renán, un actorazo, y Tita le echaba los perros en broma durante el rodaje. Nunca supe si pasó algo entre ellos, porque no me animé a preguntárselo a ella, pero sí a Sergio, con quien después trabajé mucho. Era todo un caballero, pero la tensión se notaba”, contó.

Marcela López Rey destacó el carácter fuerte y la generosidad de Tita Merello

“Tita era una mujer bravísima, especialmente con las mujeres”, recordó la actriz entre risas. “No sé por qué conmigo fue distinta. Tal vez me vio chica, o le gustó mi forma de ser, pero siempre me trató con cariño. Incluso me eligió para hacer de su hija. Querían poner a otra actriz, y ella dijo: ‘No, no, no, ella tiene que ser. Tiene pómulos como yo’. Y tenía razón”, relató con orgullo.

Aquella elección marcó el inicio de una relación de respeto y afecto que trascendió el trabajo. López Rey remarcó que Merello era tan exigente como generosa: “Era intensa, poderosa, pero también sensible. Sabía lo que quería y lo defendía con uñas y dientes. Aprendí mucho de su manera de plantarse frente a todo y de su convicción para elegir sus batallas”, señaló.

MARCELA LÓPEZ REY

Marcela López Rey y su visión sobre las mujeres de su generación

En la charla con Maugeri, Marcela López Rey también reflexionó sobre el lugar que ocupaban las mujeres en el cine de esa época. “Nos tocó una generación de actrices que debían ser fuertes para hacerse escuchar. Niní Marshall, Tita Merello... todas eran mujeres que rompieron moldes. Yo tuve la suerte de aprender viéndolas trabajar”, comentó.

Su carrera, que abarca más de 45 películas, la llevó a compartir pantalla con figuras como Sandro, Susana Giménez y Claudia Sánchez, pero Marcela reconoce que el legado de Tita fue único. “Era una mujer inolvidable. Con ella aprendí que el talento no alcanza si no hay coraje. Y Tita tenía coraje de sobra”, concluyó emocionada.