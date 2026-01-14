Marta Fort sorprendió a todos al hacerse un imponente tatuaje en la espalda: "Hice algo"

En las últimas horas, Marta Fort revolucionó las redes sociales al mostrar un imponente tatuaje que se realizó en la espalda. La hija de El Comandante compartió en su cuenta personal de Instagram el trabajo terminado y dejó boquiabierto a sus seguidores por su estilo osado y sensual, que resaltó sus curvas.

Marta Fort causó furor con su nuevo tatuaje

Marta Fort volvió a llevar su nombre al ojo público tras exhibir un exótico y sensual tatuaje que se realizó en la espalda. La joven de 21 años realizó un posteo en la famosa red social de la camarita donde enseñó el resultado final del diseño que escogió para llevar para siempre en su piel. “Hice algo”, escribió en el epígrafe del carrusel de imágenes donde se podía apreciar detalle por detalle el tattoo.

Marta Fort | Instagram

En cada una de estas imágenes, aparece la heredera del fallecido empresario de espaldas y con su torso desnudo, dejando que las líneas y curvas de estilo abstracto -de trazo fino negro y simétrico- cobren protagonismo. Las mismas recorren la nuca, bordean la parte del omóplato, resalta su cintura y se disuelven en la zona lumbar. Asimismo, lo coronó con una cruz gótica de tamaño media en la zona alta de la espalda.

En este marco, ella misma se encargó de presumir desde distintos ángulos e iluminación cómo le quedó esta nueva adquisición en su cuerpo, destacando la asimetría de esta obra que la va a acompañar el resto de su vida. Como era de esperarse, sus más de un millón de seguidores celebraron esta nueva adquisición y destacaron su carácter auténtico y sensual: "Me encanta, es tan original, es tan ella"; "Muy buen tatto y muy buen tema, increíble post Martu"; y "Re sexy".

Marta Fort sigue los pasos de su hermano mellizo Felipe

Los hermanos Fort supieron construir su vida lejos de los focos mediáticos, pese a las controversias que se generaron desde la muerte de su padre. Marta Fort, alejada del mundo empresarial, optó por elegir una carrera ligada al ámbito fashionista. Es así que en cada una de sus publicaciones en redes sociales se la ve posando para diversas marcas y empresas que buscan su imagen.

No obstante, la influencer, al igual que su mellizo Felipe, es una apasionada por los tatuajes. Hace unos meses atrás, Marta registró el proceso del tattoo que se estaba realizando su mellizo en la espalda: un diseño gótico y biomecánico con ciertos elementos que evocan a líneas orgánicas y detalles oscuros. Aunque la joven prefirió un estilo más delicado y femenino, lo cierto es que ambos comparten su gusto por los dibujos en la piel.

Este nuevo tatuaje de Marta Fort realza su personalidad audaz, auténtica y disruptiva que la lleva a posicionarse como una de las celebridades más observadas del ambiente. Amante de los tatuajes, la creadora de contenidos aseguró: “Qué pedazo de trabajo”, destacando el talento de su tatuador y la satisfacción por el trabajo realizado.

NB