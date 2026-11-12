Así es la casa de Mex Urtizberea en Bariloche: pensada para cambiar de vida, construcción en seco y una casa rodante como refugio

Mex Urtizberea reorganizó su rutina cotidiana al trasladar su residencia permanente hacia el sur argentino. El artista dejó atrás la dinámica diaria de la capital para instalarse en Bariloche, rodeado de vegetación cordillerana, donde avanza con la construcción de su próxima casa. Mientras los trabajos de obra se desarrollan, el conductor se declinó por instalarse en un motorhome, una opción práctica que le permite seguir de cerca los avances mientras disfruta de una nueva etapa en su vida.

La nueva casa de Mex Urtizberea en Bariloche que combina construcción en seco y un entorno repleto de verde

Mex Urtizberea comenzó una etapa diferente en la Patagonia tras decidir que aquel destino que solía visitar únicamente durante las temporadas invernales se convirtiera en su lugar estable. El músico lleva adelante la edificación de una casa moderna adaptada al clima de la región, acompañando de cerca cada instancia del proceso constructivo desde el propio lote. De esta manera, el conductor equilibra su actividad profesional en Buenos Aires con días de desconexión en el sur del país.

Mex Urtizberea

Durante su paso por Otro día perdido (El Trece), el artista dio detalles de esta nueva etapa de su vida. Lo que comenzó hace aproximadamente dos años como simples escapadas invernales, consolidándose como un proyecto residencial a largo plazo que hoy redefine sus prioridades. Según relató, el entorno natural y el ritmo pausado de la localidad terminaron por enamorarlo, impulsándolo a tomar la determinación. Para el artista, este traslado representa una etapa sumamente gratificante en la que prioriza el bienestar y la serenidad.

Uno de los detalles que más le llamó la atención a sus seguidores de su mudanza fue la forma en la que Mex Urtizberea eligió quedarse mientras se termina su casa. El artista contó que optó por instalarse en una casa rodante estacionada dentro de su propio lote. Lejos de vivir esta situación provisoria como una limitación, el conductor la asume con entusiasmo y buen humor, llegando incluso a bromear con Mario Pergolini durante el programa al definir esa zona periférica como una suerte de "conurbano" barilochense.

La nueva casa en Bariloche de Mex Urtizberea

El proyecto que comienza a delinearse en ese predio lleva el nombre de Casa FA, una obra cuyo avance se documenta a través de las redes sociales del artista. El diseño de esta residencia fue confiado a la arquitecta Mariel Trigos, quien le aporta al músico un extenso conocimiento sobre las exigencias climáticas y estéticas de la región. Las fotos que se compartieron muestran una vivienda de estilo contemporáneo que sigue avanzando.

La nueva Casa Fa de Mex Urtizberea, que tiene una ubicación única en Bariloche

En esta ocasión, Mex Urtizberea eligió que la construcción de su nueva residencia la construyera en seco. A diferencia de la mampostería tradicional, este sistema utiliza estructuras y componentes que se ensamblan, reduciendo drásticamente el consumo de agua y los tiempos de obra. Además, la propuesta permite garantizar una aislación precisa frente a las bajas temperaturas del invierno en Bariloche.

La nueva casa en Bariloche de Mex Urtizberea

Más allá de su nuevo hogar, el cambio de ciudad obligó al artista a reorganizar por completo su agenda profesional sin resignar su presencia en los medios. El músico explicó la lógica tradicional de quienes viven en Buenos Aires y viajan al interior solo por descanso. Su intención es instalarse en Río Negro y viajar cada cierto tiempo para cumplir con sus grabaciones, proyectos musicales y compromisos sin renunciar a una estadía prolongada en el sur.

Las imágenes que compartió el músico en las redes sociales de Esto es FA mostraron una construcción rodeada de naturaleza. Los grandes ventanales mantienen una conexión constante con el entorno, priorizando también el ingreso constante de luz natural. Lo que nació de una curiosidad deportiva sobre las pistas de esquí por parte de Mex Urtizberea evolucionó hacia una decisión que terminó empujando al músico a inclinarse por instalarse en Bariloche.

La nueva casa en Bariloche de Mex Urtizberea

Mex Urtizberea consolida así una transformación residencial que modifica tanto su entorno diario como su esquema laboral. Al priorizar una residencia permanente en la Patagonia, realizada en construcción en seco y adaptada al clima de la región, el artista redefinió la forma en la que sostiene el vínculo entre su espacio personal y sus compromisos en Buenos Aires. Mientras aguarda la finalización, el conductor mantiene la expectativa por la nueva casa de Esto es FA.

VDV