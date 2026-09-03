Jeans no jeans: Marta Fort anticipó el pantalón que marcará tendencia la próxima temporada

Marta Fort apostó por una prenda que rompe con los diseños tradicionales y propone una nueva manera de llevar uno de los básicos del guardarropa. Se trata de un pantalón que promete conquistar y marcar tendencia la próxima temporada.

Marta Fort tiene el pantalón que será furor: es mitad jean y mitad sastrero

Marta Fort volvió a marcar tendencia con una de esas prendas que prometen convertirse en protagonistas de la próxima temporada. La joven compartió en sus historias de Instagram imágenes de su look y sorprendió con un pantalón que juega con los límites entre el jean y la sastrería. Se trata de un diseño híbrido que fusiona dos estilos clásicos para crear una pieza moderna, original y con una fuerte impronta fashionista.

La prenda elegida por Marta Fort tiene la cintura característica de un jean, con sus detalles y estructura inspirados en el clásico pantalón de denim, mientras que desde la cadera hacia abajo cambia completamente de material. El resto del diseño está confeccionado en tela sastrera negra, con una caída más elegante y fluida que contrasta con la rigidez propia de los vaqueros. El resultado es un particular "jeans no jeans" que combina la estética casual del denim con la sofisticación de un pantalón de vestir.

Marta Fort tiene el pantalón que será furor: es mitad jean y mitad sastrería



El pantalón hybrid que anticipa lo que viene

Los llamados pantalones hybrid se inscriben dentro de una tendencia que apuesta por mezclar códigos que tradicionalmente pertenecían a universos diferentes. En este caso, el denim y la sastrería se encuentran en una misma prenda para generar una silueta inesperada. Más que elegir entre un jean o un pantalón de vestir, la propuesta consiste en llevar ambos conceptos al mismo tiempo.

La clave está en la fusión de materiales, texturas y estructuras. Una misma prenda puede incorporar una parte de denim, otra de algodón, cuero o tejido sastrero y, a partir de esa combinación, crear un diseño completamente nuevo. Esta búsqueda de prendas híbridas responde a una moda cada vez más interesada en romper con las categorías tradicionales y experimentar con nuevas formas de vestir.

En el caso de Marta Fort, el contraste resulta especialmente efectivo porque la cintura de jean mantiene el espíritu relajado y urbano de los vaqueros, mientras que la parte inferior negra aporta una apariencia más refinada. Es justamente esa mezcla la que convierte al pantalón en una pieza versátil, capaz de funcionar tanto con prendas casuales como con otras más sofisticadas.

El pantalón hybrid de Marta Fort que anticipa lo que viene



Esta tendencia de mezclar dos prendas en una no es completamente nueva. Uno de los ejemplos más recordados de esta búsqueda fueron los "skant" de Loewe, diseños que fusionaban una falda con un pantalón y que proponían una manera diferente de interpretar una de las prendas más clásicas del guardarropa.

Aquella propuesta llevó a la pasarela la idea de que una falda y un pantalón podían convivir dentro de un mismo diseño. Ahora, esta lógica vuelve a aparecer con nuevos cruces entre materiales y estilos: jeans que se transforman en pantalones sastre.

La apuesta por la fusión también permite crear looks con mayor personalidad sin necesidad de sumar demasiados accesorios. Una prenda híbrida se convierte por sí misma en el punto de atención del outfit y permite construir estilismos minimalistas alrededor de ella.

Marta Fort

Marta Fort combinó su pantalón hybrid con una camisa negra tipo top logrando un look sofisticado donde el costado sastrero es protagonista. Así, los pantalones hybrid anticipan una de las búsquedas que marcarán la moda en primavera: fusionar en lugar de elegir.

De esta manera, los jeans no jeans de Marta Fort anticipa el pantalón que marcará tendencia la próxima temporada. Un diseño que convierte al clásico denim en algo mucho más sofisticado al combinar su confección con tela sastrera.