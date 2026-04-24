Vero Lozano habló de la supuesta mala relación que tiene con Wanda Nara: “Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa”

En una entrevista para Intrusos, Vero Lozano se sinceró sobre las supuestas tensiones con su colega Wanda Nara y detalló cómo es su relación actual. Además, la conductora de Cortá por Lozano hizo referencia a la famosa fotografía que la mediática se sacó con Johnny Depp y que habría generado una presunta discordia entre ellas.

Vero Lozano y su vínculo con Wanda Nara

Vero Lozano aseguró que su interacción con Wanda Nara en el canal es cordial y caracterizada por el respeto mutuo, sin resentimientos ni enfrentamientos. "Yo me siento una figura de Telefe, sí, sin lugar a duda. Cada uno ocupa su lugar, también lo es Wanda, también lo es Susana. Digo, somos, somos muchas las chicas de Telefe”, afirmó Lozano, destacando la diversidad de profesionales en la emisora y la importancia de mantener un ambiente armonioso.

Vero Lozano//Instagram

Respecto a su trato con Wanda Nara, Lozano fue categórica: "Re bien. De hecho, me la crucé el otro día". La conductora aseguró que no existen resentimientos recientes ni conflictos personales, y que cuando es necesario poner los puntos, lo hace sin dejar cabos sueltos.

"Yo cuando tengo que poner los puntos, digo, me expreso, y yo cierro ahí", resaltó, dejando en claro que su relación profesional se mantiene en buenos términos.

Wanda Nara//Instagram

Vero Lozano habló de la famosa foto de Wanda Nara y Johnny Depp

Vero Lozano también abordó un episodio reciente que generó revuelo en el canal: la difusión de una foto con Johnny Depp, que fue filtrada por Wanda Nara.

Lozano explicó que la imagen era exclusiva de su programa y que la filtración constituyó un error que le valió un llamado de atención por parte del canal. "Le dieron un correctivo también del canal, pero yo cierro y ya está. Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa", comentó, en referencia a la famosa frase de Mirtha Legrand.

Wanda Nara y Johnny Depp//Instagram

A pesar de la molestia, Vero Lozano optó por mantener un tono humorístico y respondió a las situaciones con cierta ironía. "Que no vuelva a pasar... No me obliguen a usar métodos que no quiero usar", bromeó, dejando en evidencia su postura de no dejar que estos incidentes afecten su trabajo. Cerró diciendo que, en futuras ocasiones con personajes como Depp, le gustaría que la invitación sea formal y que la imagen sea compartida de forma exclusiva por el canal.