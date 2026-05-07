El Chino Leunis mostró su nuevo quincho: colección de copas, chimenea y un exótico sillón

Chino Leunis mostró su nuevo quincho, un ambiente que refleja comodidad y estilo con detalles pensados para acompañar su vida cotidiana. La propuesta combina calidez, colección de copas, un exótico sillón y una increíble chimenea; cada rincón lo con sus momentos más íntimos y que marca un nuevo capítulo en su manera de disfrutar los encuentros.

Colección de copas y un exótico sillón: el Chino Leunis mostró su nuevo quincho

El Chino Leunis abrió las puertas de su nuevo quincho, un espacio que refleja comodidad y estilo con detalles muy personales. La ambientación fue pensada para transmitir calidez y cercanía, convirtiéndose en un lugar ideal para compartir momentos en familia o con amigos. Con una colección de copas y un exótico sillón, el espacio se destaca por transmitir una impronta única.

Chino Leunis

En las últimas horas, el reconocido conductor compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron cómo quedó la decoración de un nuevo espacio en su casa. Su posteo en Instagram lo mostró sentado en una silla mecedora junto a sus dos perros, disfrutando de un momento de relajación junto a su chimenea.

La colección de copas del Chino Leunis, organizada con cuidado, se destaca como uno de los puntos centrales y aporta un aire elegante y sofisticado al ambiente. La chimenea, ubicada estratégicamente, suma calidez y convierte al quincho en un sitio perfecto para disfrutar tanto en invierno como en reuniones nocturnas.

Nuevo quincho del Chino Leunis

Uno de los elementos más llamativos es el sillón exótico, diferente a lo tradicional, que aporta un toque distintivo y moderno. Esta elección marca la personalidad del conductor en la decoración, mostrando cómo lo funcional puede integrarse con lo estético. La combinación de madera, cuero y objetos decorativos genera un clima acogedor, pensado para que cada encuentro tenga un marco especial.

La icónica chimenea que se convirtió en protagonista en el quincho del Chino Leunis

Más allá de su uso como lugar de encuentro, el quincho se presenta como un rincón que refleja el estilo de vida del Chino Leunis. Cada detalle tiene un sentido y contribuye a crear un ambiente único, donde la impronta personal se mezcla con lo cotidiano. El espacio transmite armonía y cercanía, convirtiéndose en un verdadero refugio cargado de estilo.

En la presentación del nuevo espacio, el periodista compartió imágenes que mostraron cómo quedó el lugar y acompañó la publicación con un mensaje en el que reflexionó sobre el fuego y su significado. “En la mitología griega, el fuego ocupa un lugar destacado. En términos prácticos, era extremadamente peligroso y sumamente útil, si se lo manejaba adecuadamente”, escribió.

Por otro lado, el Chino Leunis también destacó el valor del fuego como punto de encuentro: “No importa dónde, un fuego encendido reúne: momentos, charlas, recuerdos, encuentros, esperanza, un mate, un trago o una copa de vino. A veces, detrás de las cosas más simples están los momentos más lindos”. Con estas palabras, dejó en claro la importancia de los pequeños detalles que hacen de un espacio algo especial.

Nuevo quincho del Chino Leunis

Chino Leunis mostró su nuevo quincho, con una colección de copas, chimenea y un exótico sillón, un espacio que refleja comodidad y estilo con detalles pensados para acompañar su vida cotidiana. La ambientación elegida transmite calidez y cercanía, convirtiéndose en un lugar que integra lo funcional con lo estético y que se suma como un rincón personal.

VDV