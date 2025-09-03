Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Netflix sigue apostando por el cine argentino, y en este 2025 estrenará Risa, una propuesta cargada de realismo mágico, emoción y un elenco de lujo. Bajo la dirección de Juan Cabral, la película protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel y con debut de Cazzu, combina drama, fantasía y un sinfín de emociones que promete conmover a los espectadores.

Diego Peretti

Más allá de la historia, lo que genera mayor expectativa es el cruce de talentos: dos consagrados del cine nacional como Peretti y Furriel junto a Cazzu, la reconocida artista urbana que por primera vez se anima a la pantalla grande. Sin duda, esta combinación, hace que el film se convierta en un must see.

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizan en Netflix una historia marcada por el duelo y lo sobrenatural

Risa narra la vida de una niña de 10 años que pierde a su padre en un brutal incendio en Tierra del Fuego. Años después, ya en su adolescencia, descubre una cabina telefónica capaz de comunicarse con los muertos. Cada llamada se convierte en un desafío pues, debe ayudarlos a resolver asuntos pendientes para poder tener lo que más desea, una última conversación con su papá.

Risa, la nueva apuesta de Netflix

La nueva película de Netflix explora temas profundos y universales como el duelo, la memoria y las segundas oportunidades. Con elementos sobrenaturales y de realismo mágico, se propone como una experiencia emocional profunda, donde lo fantástico funciona como metáfora del dolor y la esperanza.

El debut de Cazzu en Netflix

La nueva producción cinematográfica de Netflix, dirigida por Juan Cabral, cuenta con el estilo visual cuidado y envolvente, característico de su obra. El elenco lo completan Elena Romero y figuras reconocidas del cine local, que acompañan a Peretti y Furriel, además de Cazzu quien hará su gran debut en un proyecto que busca trascender fronteras.

Cazzu

Aunque aún no tiene fecha confirmada, Netflix adelantó que el estreno se dará durante 2025. La partición de Cazzu, una de las voces más destacadas de la música urbana, marca un hito en su carrera y refuerza la apuesta de la plataforma por unir diferentes lenguajes artísticos.