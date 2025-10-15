Ceviche vegetariano: la receta de Evangelina Anderson para llevarse la medalla dorada en MasterChef

En MasterChef Celebrity, la competencia gastronómica más famosa del país, se vivió la primera noche de beneficios y los famosos debieron lucirse con recetas picantes. En esta oportunidad, los doce participantes que cocinaron los mejores platos en los dos primeros programas se enfrentaron en una exigente prueba para ganarse las medallas dorada y plateada, que otorgan ventajas clave para la próxima semana.

Durante el programa del miércoles 15 de octubre, se consagraron Evangelina Anderson -recibió la medalla dorada- y Eugenia Tobal -se quedó con la medalla plateada- mientras que Marixa Balli realizó el peor plato de la noche y recibió el delantal negro, lo que provocó su pasaje directo a la gala de eliminación del domingo.

Evangelina Anderson

Cómo hacer el ceviche vegetariano de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson sorprendió a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis con un ceviche vegetariano. A diferencia de sus compañeros, la modelo decidió no usar la bondiola e hizo un plato delicioso con el que ganó su medalla dorada.

Ingredientes

Para el ceviche:

1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser en lata, bien enjuagados)

1 palta madura pero firme, cortada en cubos

1 tomate mediano, sin semillas, en cubos pequeños

½ cebolla morada, cortada en pluma fina

Un puñado de hierbas frescas picadas (cilantro, perejil o menta)

Sal y pimienta negra a gusto

Para la leche de tigre:

Jugo de 2 limones

½ mango maduro (reservá unas láminas para decorar)

1 cucharadita de wasabi (ajustar según el nivel de picante deseado)

1 cucharadita de aceite de oliva

1 cucharada de agua fría

Sal a gusto

Preparación