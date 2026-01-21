Chechu Bonelli sobre los rumores de romance con Facundo Pieres: "Es muy buen candidato"

Una foto, una cena en Cariló y algunos gestos cómplices alcanzaron para que los rumores empezaran a girar con fuerza. En medio de versiones que la vinculan con Facundo Pieres, Chechu Bonelli decidió hablar y, sin confirmar ni desmentir nada de forma tajante, eligió un camino intermedio: el de la sinceridad medida, el humor y el cuidado de su intimidad.

Consultada por las imágenes que circularon, la modelo fue clara desde el primer momento: “En lo que vieron, simplemente una cena”. Ante la repregunta sobre el vínculo que los une, respondió sin dramatizar: “No sé, una cena de amigos, qué sé yo”. Y recordó que no se trata de alguien que acaba de llegar a su vida: “Lo conozco de posta, desde el 2008 que lo conozco a Facundo”, explicó en una nota para Puroshow (eltrecetv).

Chechu Bonelli

Chechu Bonelli y una amistad que viene de muchos años

Sin embargo, cuando las preguntas apuntaron a precisar si esa amistad podía ser algo más, Chechu Bonelli prefirió mantener cierta reserva. “Me pedís mucho detalle que no te puedo responder, no te puedo dar”, sostuvo. Y agregó: “Porque hoy es eso, nada, somos amigos. Compartimos unos mates en Punta del Este, compartí una cena, que fue lo que vieron, y no tengo mucho más para decir”.

Facundo Pieres

El clima distendido de la nota también permitió algunas sonrisas cuando surgió el tema de las miradas y el famoso “vinito de por medio”. “Ah, eso sí, un vino que está espectacular”, dijo entre risas. Y ante la observación de que se la veía especialmente encantada, no lo negó: “Es que es un chico hermoso, Facu. Candidatazo, olvidate”. A pesar de los halagos, Bonelli fue prudente al hablar de posibles escenarios futuros.

Chechu Bonelli y el cuidado de su vida personal

Incluso cuando le preguntaron si alguna vez pasó algo más que una amistad, fue firme: “Nunca pasó nada”, dijo primero, y luego aclaró que hay preguntas que simplemente no quiere responder. Lejos de alimentar el misterio, prefirió correrse de la escena y poner el foco en lo importante. Más allá del interés mediático, Chechu Bonelli también explicó por qué elige ser cuidadosa con lo que dice y con lo que muestra. “Hay que cuidarse de todo, hay que cuidar la familia, hay que cuidar los hijos, hay que cuidarse uno también”, expresó, dejando en claro que sus hijas son una prioridad a la hora de tomar cualquier decisión personal o de exposición pública.

Sin escándalos ni declaraciones grandilocuentes, la modelo atraviesa este momento con calma, priorizando el equilibrio entre su vida privada y el interés que despierta cada paso que da. Mientras tanto, las imágenes, las cenas y las sonrisas siguen alimentando las especulaciones, aunque ella prefiere quedarse en el presente y no apurarse a ponerle nombre a lo que hoy, según sus propias palabras, es simplemente compartir tiempo con alguien que conoce desde hace muchos años.