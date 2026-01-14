Chechu Bonelli sobre los rumores de romance con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara: “Lo conozco hace mucho tiempo”

El verano está que arde en Punta del Este. Celebridades entre los que se destacan famosos, deportistas y empresarios eligieron la costa esteña para pasar las fiestas y recibir el año nuevo. En este marco, fue en José Ignacio donde se concretaron inesperados romances y se aventuraron algunos presuntos amoríos. En este último ítem se encuentra el acaramelado acercamiento que habrían mantenido Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara.

Por esta razón, la conductora optó por poner fin a las especulaciones amplificadas y habló del lazo que la une al polista, poniendo luz en el tema y blanqueando el verdadero vínculo que los une.

Zaira Nara, Facundo Pieres, Chechu Bonelli | Instagram

Chechu Bonelli habló de Facundo Pieres, ex de Zaira Nara

Para Chechu Bonelli, el 2025 estuvo atravesado por la conflictiva y mediática separación de su exmarido, Darío Cvitanich tras rumores de infidelidades, en un matrimonio que duró un poco más de catorce años. Si bien el deportista de inmediato rehizo su vida, la modelo decidió mantener a resguardo del ojo público -y de la prensa- su vida sentimental. Sin embargo, a comienzos de este verano 2026, trascendió una foto donde se la pudo ver muy acaramelada con Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara.

Al ser captada infraganti junto al polista, la comunicadora brindó la versión de esta comprometedora escena. “No fue un amor de verano porque no fue nada”, comenzó diciendo la ex del exfutbolista ante las insinuaciones de sus compañeros en el streaming La Casa. Asimismo, disparó tajante y respondiendo a las versiones que sostenían que ambos estaban iniciando un noviazgo: “Lo conozco hace mucho tiempo. Somos amigos”.

Facundo Pieres y Chechu Bonelli | Instagram

Detalles del encuentro entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres

De acuerdo al testimonio brindado por Chechu Bonelli, el encuentro entre ella y el ex de Zaira Nara se dio de manera sumamente casual y natural. La influencer había viajado a Uruguay para visitar a sus hijas, quienes estaban vacacionando con su papá. “Las fui a ver, después me quedé en la zona, bajé a la playa y pasó Facu caminando”, explicó. Acto seguido, brindó detalle de lo que los espectadores pudieron ver en las imágenes capturadas por los paparazzis: “Nos saludamos, nos quedamos charlando y hubo alguien que sacó la foto”.

No obstante, la periodista remarcó que sólo se trató de una visita casual y llena de sorpresas para ambos. Por tal motivo, quiso desmentir toda aquella posibilidad de acercamiento romántico entre ambos: “No somos recontra mega amigos, pero somos amigos”.

De esta manera, Chechu Bonelli le puso punto final a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara. Para la conductora, el atravesar el proceso de divorcio y su actual estado civil -sumado a la dolorosa separación del padre de sus hijas- significó un camino de introspección, duelo y un renacer que aún hoy sigue elaborando. Es por ello que le pareció pertinente aclarar lo que pasó con el polista para que no siga fomentando las especulaciones al respecto, ya que no representa su realidad actual en materia afectiva.

NB