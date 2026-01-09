Así es la nueva casa de soltera de Chechu Bonelli: diseño moderno, vidrio y espíritu industrial

Chechu Bonelli celebró un nuevo capítulo en su vida con la compra de su propia casa. La periodista compartió este logro que marca un inicio de año distinto, en el que combina su trayectoria profesional con un presente personal que se fortalece en cada paso. La adquisición de la vivienda representa un punto de partida hacia una nueva etapa.

La compra de la propiedad simboliza el inicio de una etapa que proyecta continuidad y organización.

A través de sus redes sociales, la periodista compartió la noticia en sus redes sociales, donde se la pudo ver sosteniendo un manojo de llaves y luego dentro de la casa, levantando los brazos con una sonrisa y la frase “Soy dueña”. El gesto fue acompañado por mensajes de felicitación de sus seguidores, que celebraron junto a ella este paso importante.

Tras un 2025 marcado por transformaciones personales, como su reciente separación del padre de sus hijas, Darío Cvitanich, decidió iniciar el 2026 con una señal clara de independencia y organización. Su nuevo hogar se convierte en el escenario donde proyecta su vida cotidiana, combinando su rol profesional con la crianza de sus hijos.

La vivienda de Chechu Bonelli cuenta con espacios que transmiten comodidad y practicidad. El diseño interior se caracteriza por líneas simples y una distribución que favorece la vida familiar. Los ambientes principales, como el living y la cocina, se muestran con un concepto abierto, integrando cada espacio, ideal para organizar encuentros con familia y amigos.

Entre las imágenes que compartió Chechu Bonelli en sus redes sociales se podían apreciar grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural en gran parte del día. Los tonos neutros como el blanco y el nude protagonizan cada espacio. Una escalera caracol conecta el segundo piso de la vivienda con un pequeño parque interno donde se pueden colocar variedad de plantas.

Además de su carrera profesional, la conductora atraviesa un presente en el que la familia ocupa un lugar central. La periodista, tras su separación del exfutbolista, se concentró en sus hijos y su carrera, compartiendo momentos con los menores y organizando su rutina entre el trabajo y la vida personal. La nueva casa se conviertó en el espacio donde se desarrollará esa dinámica, con la tranquilidad de contar con un lugar propio.

Chechu Bonelli celebró la compra de su casa propia bajo el título “Soy dueña”. La periodista presentó este acontecimiento como parte de su inicio de año, en el que la adquisición de la vivienda se integra a su presente personal y profesional. La noticia rápidamente generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores, donde no dudaron en felicitarla.

