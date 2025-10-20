Chechu Bonelli apostó al amor con Grego Rossello: así fueron captados infraganti en un boliche

Chechu Bonelli protagonizó rumores de romance con Grego Rossello, luego de una dura separación con su expareja, Darío Cvitanich. La periodista estuvo en un reconocido boliche, donde se encontró al influencer, y vivieron un tierno momento. El mismo fue captado por las cámaras del lugar, y el video se viralizó en redes sociales. Rápidamente, los usuarios dieron a conocer sus opiniones, abriendo la posibilidad a un nuevo amor en el mundo del espectáculo.

Chechu Bonelli mantuvo una relación de más de 14 años con el deportista Darío Cvitanich. Juntos formaron una familia de cinco, con sus tres hijas Lupe, Carmela y Amelia. Sin embargo, en julio de este año, Cvitanich confirmó que, desde hace varios meses, ya estaban separados, dejando a los fanáticos con la sorpresa de la noticia al respecto. En septiembre del 2025, el deportista comenzó una nueva relación con la modelo Ivana Figueiras, y las miradas cayeron sobre Chechu.

Tras meses de soltería, la periodista fue protagonista de rumores de romance, y de un enigmático que sorprendió a todos: Chechu Bonelli y Grego Rossello, infraganti en un boliche. En Puro Show (eltrece), Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, fue la encargada de dar la noticia y de mostrar el video infraganti donde los encontraron juntos. En el mismo, ambos se acercaban dentro de Caramelo, y se daban un abrazo muy cómplice. Sin embargo, también mostraron fotos de ambos abrazados y hablando muy cerca del otro. “Yo consulté si había pasado algo y me dijeron que ‘no’. Muchas ganas, pero no…”, explicó la panelista.

Los presentes recordaron que, en redes sociales, ya habían tenido interacciones que podrían hablar de un romance. En su cuenta de X, Rossello realizó un posteo, haciendo referencia a una conversación que tuvo con Chechu y junto a una foto de ambos. “Lo hablaba con Chechu Bonelli el sábado al VIP, que me jodía que estaba soltero. Sos un flaco fachero, tenés un buen laburo y si estás solo es porque querés”, escribió el influencer.

Este posible nuevo romance fascinó a todos los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en dar sus opiniones al respecto. Muchos opinan que habría comenzado por intercambios entre eventos o virtuales; mientras que otros abren la posibilidad de que se hayan cruzado en el canal. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se pronunciaron al respecto, y utilizan sus redes sociales para sus trabajos en la televisión.

