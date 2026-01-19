Nancy Dupláa: “Chiche siempre fue muy hostil con nosotros. No es que Luca le faltó el respeto a Pérez Esquivel”

Nancy Dupláa se refirió a lo sucedido con su hijo Lucas Martín en medio de un cruce que también involucró, también, a Eduardo Feinmann y a Chiche Gelblung. En ese contexto, la actriz habló sobre la situación y dejó en claro su mirada, utilizando fuertes palabras para referirse al periodista y para explicar cómo la impactó lo sucedido.

Nancy Dupláa se pronunció luego de los comentarios de Lucas Martín, su hijo, en relación a un episodio que tuvo como protagonista a Chiche Gelblung. La actriz expuso su postura sobre lo ocurrido, enmarcando la situación dentro de un intercambio que generó repercusiones.

En las últimas horas, la artista habló con el programa Puro Show (El Trece), donde explicó su postura y defendió a su hijo. Su palabra llegó tiempo después de que los comentarios que el joven hizo en el streaming en el que trabaja tuvieran una rápida reacción en las redes sociales.

En el móvil, Nancy Dupláa expresó: “Chiche siempre fue muy hostil con nosotros. No es que Luca le faltó el respeto a Pérez Esquivel”, dejando en claro que la intención de su hijo no fue atacar a figuras, sino reaccionar a un tema en particular. Además, remarcó que Lucas Martín no buscó generar un conflicto mayor y que su comentario fue interpretado de manera desmedida.

“No es que Luca le faltó el respeto a Pérez Esquivel, como se dijo. Él hizo un comentario sobre Chiche, que siempre fue muy hostil con nosotros”, continuó. Por otro lado, la actriz insistió en que su hijo atraviesa una etapa de crecimiento y que entiende que su comentario tenga otra llegada: “Bueno, es una condición que él tiene y la tiene que llevar y asumir como lo hace. Tiene más privilegios y más llegada porque su padre es conocido; así es su realidad”.

Durante la entrevista con Puro Show (El Trece), Nancy Dupláa se tomó un momento y respondió ante las críticas de Eduardo Feimann. El periodista utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para referirse a la personalidad de Lucas Martín. A su vez, criticó a la actriz pronunciándose sobre lo sucedido en el streaming.

"De tal palo, tal astilla. Esta astilla es del palo de Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver con Matías Martin, un gran tipo con grandes valores", expresó. Las palabras del abogado generaron una ola de reacciones en redes sociales.

“La realidad es que Twitter fue creado como para que uno tenga un espacio donde pueda decir la realidad de uno. Ellos viven haciendo debates”, comentó la artista. Además, comentó que para ella el tema está terminado: “Yo no le voy a responder cuando todos sabemos ya que Feimann es una basura”. Por otro lado, mencionó que para ella el periodista es un misógino por solo haberse referido a ella en su posteo.

Nancy Dupláa cerró su postura en torno al episodio que tuvo como protagonistas a Lucás Martín, Eduardo Feinmann y Chiche Gelblung. Con palabras serias y una fuerte crítica hacia el abogado, la actriz dejó en claro cómo se dio la situación y cuál fue el contexto en el que el periodista mencionó a su hijo.

