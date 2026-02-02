El letal palito de la China Suárez desde Turquía: "No mientas sobre mí y no contaré verdades"

La China Suárez es uno de los personajes más polémicos de la farándula argentina, y más observado de los últimos años. Su relación con Mauro Icardi y sus éxitos en la televisión argentina la llevaron a ser tema de conversación y críticas de las redes sociales, quienes no dudar en armar debates alrededor de todos sus escándalos. Es por eso que, desde Turquía, y luego de un tierno momento junto a su pareja, decidió lanzar un letal palito para todos aquellos que apuntan contra ella.

El tajante palito de la China Suárez desde Turquía: "No mientas sobre mí y no contaré verdades"

La China Suárez fue centro de comentarios durante las últimas semanas, con el estreno de dos series importantes y la aparición de rumores de infidelidad con un excompañero de novelas. El supuesto romance con Gonzalo Heredia volvió a tomar importancia, tras los dichos del 2019, cuando aseguraron haber visto un beso en una fiesta del elenco. Esto volvió a ponerla en el ojo de la tormenta mediática de las redes sociales, quienes no tardaron en apuntar contra ella.

La realidad es que tanto los usuarios como algunos periodistas no dudan en exponer algunos de los rumores más picantes de la actriz, y fue así que se volvió uno de los personajes más polémicos. Cansada de esta situación, y en la cancha del Galatasaray, en Turquía, grabó un TikTok, donde cantaba "Euphoria" de Kendrick Lamar. "Don't tell lies about me and I won't tell the truth about you (No mientas sobre mí y no contaré verdades de ti)". Algunos usuarios aseguraron que se trataba de los últimos rumores expuestos, mientras que otros decían que era específicamente para Wanda Nara.

Un gol dedicado en Turquía: el gesto de Mauro Icardi

El domingo 1 de febrero, la China Suárez y sus hijos fueron a alentar a Mauro Icardi a la cancha del Galatasaray. Allí, la actriz recibió un tierno gesto de su pareja, al momento de apuntar un gol. El jugador ingresó a los 65 minutos y convirtió el 4-0 del triunfo ante Kayserispor, donde dibujó un corazón hacia las gradas. Al volver a su hogar, Eugenia Suárez mostró la complicidad de él con Magnolia y Amancio, mientras celebraban el gran día.

