La China Suárez volvió a marcar el pulso de la moda y la belleza con un look que no pasó desapercibido. Lejos del delineado dramático y de los ojos ultra cargados que dominaron otras temporadas, la actriz apostó por un make up natural, luminoso y sofisticado, anticipando una de las grandes tendencias del invierno 2026.

En las imágenes que compartió recientemente, la China Suárez luce un maquillaje donde la protagonista absoluta es la piel. El delineado intenso queda en el pasado para dar paso a una mirada suave, apenas definida, que resalta los rasgos sin endurecerlos. La consigna es clara: menos artificio, más frescura.

La piel, el nuevo foco del make up de la China Suárez

Uno de los puntos clave de este beauty look es la piel glow, trabajada con productos livianos y acabados satinados. Se deja atrás el mate extremo y las bases pesadas para abrazar una textura más real, luminosa y saludable, ideal para los meses fríos.

El rubor aparece como aliado central, aplicado en tonos rosados y durazno sobre los pómulos, aportando un efecto buena cara inmediato. En lugar del contour marcado, la tendencia apunta a realzar el rostro con color y luz natural.

Adiós al delineado intenso: la China Suárez redefine el make up del invierno 2026

Ojos suaves y cejas naturales

En sintonía con esta estética, los ojos se llevan con sombras nude y marrones cálidos, apenas difuminadas. No hay líneas duras ni delineados gráficos: la mirada se define con sutileza, acompañada por pestañas largas y bien separadas.

Las cejas, por su parte, se lucen orgánicas y peinadas, sin exceso de producto, reforzando la idea de un maquillaje relajado pero pulido.

El look se completa con labios glossy, en tonos naturales o rosados, que aportan volumen y frescura. El labial mate pierde protagonismo y el brillo vuelve a instalarse como uno de los grandes favoritos del invierno 2026.

China Suárez

Con esta elección beauty, la China Suárez confirma que la nueva temporada apuesta por una belleza más real, luminosa y elegante. Adiós al delineado intenso: el maquillaje del invierno se redefine con sutileza, glow y una estética que prioriza la naturalidad sin resignar sofisticación.

