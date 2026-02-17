Revelaron quién es la doble actoral de escenas de la China Suárez y sorprendió su gran parecido

La China Suárez protagoniza la segunda temporada de En el barro y por eso su nombre está en boca de todos. La actriz, que actualmente vive en Turquía junto a Mauro Icardi, se muestra feliz por las buenas críticas que recibe su desempeño en la ficción. En medio de este panorama, trascendió una noticia que generó revuelo en las redes sociales y tiene que ver con una supuesta doble actoral que tendría la joven para algunas escenas.

Salió a la luz que la China Suárez cuenta con una doble para las ficciones

El periodista Nahuel Saa sorprendió en Twitter al revelar que la China Suárez tendría una doble actoral generando una fuerte repercusión y todo tipo de reacciones. Mediante su cuenta de X (ex Twitter), reveló que los productores de las ficciones donde trabaja la actriz tienen en cuenta a una joven muy parecida a ella para interpretar ciertas escenas.

Debido a su gran parecido, los espectadores no llegan a notar que es una doble actoral. De hecho, hasta el momento nunca trascendió que la China Suárez contaba con este recurso a la hora de interpretar personajes en la pantalla chica. Si bien no se precisó en qué proyecto habría trabajado como reemplazo, muchos usuarios vincularon el dato con la serie En el barro 2, que se estrenó recientemente en Netflix y en cuya segunda temporada la cantante posee un rol protagónico junto a Ana Garibaldi.

La China Suárez

Quién es la actriz que se hace pasar por la China Suárez en series

En su posteo, el comunicador social reveló la noticia y dio a conocer su identidad. "Florencia Facch es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series. Es increíble como se asemeja", escribió en la red social. Esta explosiva información no tardó en viralizarse y generó todo tipo de especulaciones en redes sociales.

El periodista Nahuel Saa reveló que Florencia Facch es la doble actoral de la China Suárez

El tuit estuvo acompañado por una captura de pantalla del perfil privado de Florencia Facch y por tres imágenes en distintas producciones y selfies donde el parecido con la China Suárez resulta llamativo. En una de las fotos se la ve con el cabello suelto, maquillaje en tonos cálidos y mirando a cámara, con una iluminación dorada que resalta sus ojos claros y facciones marcadas.

Florencia Facch, la doble actoral de la China Suárez

En otra postal, aparece con el pelo recogido y refirmando aún más la similitud en sus rasgos: ojos claros, cejas definidas, labios voluminosos y pómulos prominentes. La tercera imagen la muestra posando frente a un lago y un arcoíris, con gorro de lana oscuro y campera de abrigo con corderito. Aunque estas fotografías sólo pueden verla sus seguidores, el periodista Nahuel Saa se las ingenió para poder mostrar el parecido entre ambas.

El perfil privado de Florencia Facch, la doble de la China Suárez.

A diferencia de la China Suárez, Florencia Facch mantiene un perfil bajo: su cuenta de Instagram es privada y no suele dar declaraciones públicas. Además, según la publicación donde se la menciona, se habría realizado varios retoques estéticos en el rostro para lograr parecerse a la novia de Mauro Icardi. Lo cierto es que hasta ahora ninguna de las dos se hicieron eco del posteo. Sin embargo, la revelación despertó curiosidad entre los fanáticos, que continúan analizando cada detalle para determinar si, efectivamente, Florencia Facch fue parte de En el barro.

De esta manera, revelaron quién es la doble actoral de escenas de la China Suárez y sorprendió su gran parecido. Se trata de Florencia Facch, quien habría participado de algunas producciones para realizar ciertas escenas y hacerse pasar por ella, según contó un periodista en su red social de X.