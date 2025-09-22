Yanina Latorre mostró la gran transformación del cuarto de su hija Lola: moderno y lujoso

Yanina Latorre sorprendió al mostrar la gran transformación del cuarto de su hija Lola Latorre, con una propuesta moderna y lujosa que combina funcionalidad y diseño. El espacio fue renovado con detalles pensados para acompañar el estilo y los gustos de la influencer, sin perder la armonía estética del hogar.

Estilo moderno y detalles lujosos: Yanina Latorre sorprendió con el nuevo diseño del cuarto de su hija Lola

Yanina Latorre mostró cómo quedó el cuarto de su hija Lola Latorre tras una renovación completa que destaca por su estilo moderno y sofisticado. La ambientación fue pensada para reflejar la personalidad de la joven, con una combinación de elementos funcionales y detalles decorativos que mantienen la misma línea decorativa del hogar.

Yanina y Lola Latorre

En las últimas horas, la periodista compartió en su cuenta de Instagram un video donde se puede apreciar cómo quedó la habitación de su hija luego de una remodelación total. En la grabación se pueden ver cortinas nuevas, decoración minimalista y nuevos muebles que mantienen la estética moderna de la influencer.

En la grabación se visualiza una cama de dos plazas, ubicada en el centro del ambiente, con un acolchado en color nude y gran cantidad de almohadones a juego. A los pies se puede apreciar una banqueta en tono gris claro que también funciona como espacio de guardado; además de sumar un toque decorativo, permite mantener el orden sin perder estilo de Lola Latorre.

Yanina y Lola Latorre

Uno de los puntos destacados del cuarto es el mueble de guardado, diseñado en color blanco con herrajes en negro, que se encuentra junto a una de las ventanas y cuenta con estantes y cajones. A su vez, fue aprovechado para colocar un televisor y deja espacio disponible para utilizarlo como escritorio si es necesario. A los costados, se instalaron estantes laterales donde se ubicaron objetos decorativos que completan el ambiente.

En una de las paredes de la habitación, Yanina Latorre mostró que se colocó un colgante vertical para carteras, una solución práctica que suma más detalles al diseño. Este accesorio permite mantener los bolsos organizados y a la vista, sin ocupar espacio adicional. La elección de este elemento refleja una búsqueda por integrar funcionalidad y estilo en cada rincón.

Las mesas de luz, ubicadas a ambos lados de la cama de Lola Latorre, siguen una línea minimalista. Cada una cuenta con dos cajones y está acompañada por lámparas en color negro, que aportan contraste y definen el carácter del espacio. La iluminación fue pensada para generar un ambiente cálido y relajado, sin perder la elegancia.

El cuarto también incluye detalles como cortinas livianas, objetos de decoración en tonos suaves y una distribución que aprovecha la luz natural. La elección de colores neutros y materiales simples permite que cada elemento se destaque manteniendo la estética y sumando un toque personal de modernidad.

Yanina y Lola Latorre

Yanina Latorre mostró la gran transformación del cuarto de su hija Lola Latorre, con una ambientación moderna y lujosa que refleja una elección cuidada en cada detalle. El resultado acompaña el estilo actual de la joven, integrando funcionalidad y estética en un espacio pensado para su día a día.

VDV