La China Suárez compartió sus mejores looks: de la bermuda denim con botas a un vestido de gala black and white

La China Suárez compartió una serie de imágenes en sus redes sociales que llamaron la atención. La artista desplegó una variada selección de outfits que van desde el estilo sporty chic y una combinación de bermuda denim con botas de cuero a un vestido de gala black and white.

Los looks más fashionistas de la China Suárez y las tendencias que elige

Después de unos días atravesados por la polémica que protagonizó junto a Mauro Icardi, la China Suárez volvió a poner el foco en la moda. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir un álbum de fotos que muestran diferentes looks y tendencias.

Su publicación reunió postales actuales con otras de hace algunos años, pero todas tuvieron un punto en común: la fuerte personalidad de sus elecciones. Entre prendas de cuero, jeans, botas, accesorios urbanos y propuestas de gala, la China Suárez recorrió distintas estéticas que forman parte de su estilo.

La China Suárez

Uno de los outfits apuesta de lleno por una estética grunge urbana y alternativa, con claras referencias a la moda de los años 90. La China Suárez combinó una remera negra de manga larga y formato crop con una bermuda de jean deshilachada, intervenida con detalles de apliques y tiras.

El elemento que termina de definir el conjunto son las botas altas de cuero negro, con plataforma, hebillas y tachas, de inspiración biker. El calzado suma una cuota rockera y convierte a un conjunto de prendas casuales en una propuesta mucho más audaz.

Los looks más fashionistas de la China Suárez y las tendencias que elige



En otra de las imágenes, la China Suárez apuesta por una propuesta mucho más urbana y relajada. El eje del look es una campera o bomber de cuero negro, que combina con una gorra deportiva verde militar. El atuendo se completa con un bolso bandolera de gran tamaño, confeccionado en lona y con detalles de cuero.

Entre las propuestas más sencillas aparece un look de espíritu minimalista y effortless. La China Suárez llevó un top corto blanco de tirantes, con textura acanalada, junto con un jean clásico de tiro bajo. La combinación recupera una de las fórmulas más simples del guardarropa: básicos, denim y una silueta relajada. El top suma un aire veraniego mientras que el pantalón denim aporta ese efecto casual que caracteriza al denominado basic core.

La cuarta propuesta de la China Suárez cambia completamente de registro y se acerca a una estética edgy chic y urbana nocturna. La modelo eligió un look compuesto por una chaqueta de cuero en color negro y un vestido corto en la misma tonalidad. Su estilismo se completa con botas altas de cuero, de tacón cuadrado y puntera marcada, además de un bolso de mano estructurado en el mismo tono.

Los looks más fashionistas de la China Suárez y las tendencias que elige

La China Suárez también se animó a una estética western urbana, una de las tendencias que viene ganando protagonismo en la moda. Para este outfit eligió una chaqueta de cuero marrón de aspecto vintage, con acabado desgastado y flecos en la parte delantera. Debajo llevó un jean de tiro bajo, recto y ligeramente acampanado. El look se completó con botas estilo cowboy y un bolso grande de gamuza marrón.

Otra de las apuestas que lució la China Suárez recupera la fórmula de jean y remera blanca, aunque con accesorios que modifican por completo el resultado. La modelo llevó una remera blanca y un pantalón denim ajustado, de lavado claro y corte en la rodilla. El contraste aparece en los complementos: gorra negra, gafas oscuras y botas cortas de cuero.

Vestido de gala con volumen dramático y estética moto-chic

Entre tantos looks urbanos también hubo lugar para un outfit completamente diferente. La China Suárez mostró un estilismo de gala y espíritu de alta costura, protagonizado por el contraste entre el negro y el blanco. La parte superior está compuesta por un body de tirantes finos, ajustado al cuerpo y con escote pronunciado. En contraposición, una voluminosa falda blanca de tul, formada por varias capas, aporta dramatismo y movimiento.

Los elegidos de la China Suárez: vestido de gala con volumen dramático y estética moto-chic



Por último, la China Suárez sorprendió con una propuesta inspirada directamente en el universo del motociclismo. Se trata de un conjunto negro de dos piezas, formado por una chaqueta corta y entallada y un pantalón confeccionado con un sutil estampado integral con textura. Los detalles dorados de las prendas aportan un toque más sofisticado aunque los accesorios son los que terminan de construir la estética: un casco integral blanco y anteojos de sol grandes de inspiración aviador.

El resultado se acerca al denominado moto-chic, una tendencia que lleva códigos de disciplinas como el motociclismo y el automovilismo a la moda cotidiana. En lugar de limitarse a prendas funcionales, el look incorpora texturas, detalles y accesorios llamativos para convertirlas en piezas centrales de un estilismo urbano.

De esta manera, La China Suárez compartió sus mejores looks: de la bermuda denim con botas a un vestido de gala black and white. Su posteo confirmó, una vez más, que su estilo se mueve entre diferentes tendencias y que se adapta a cada momento de su vida.