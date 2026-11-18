La China Suárez atraviesa días de fuerte exposición mediática y judicial. A la denuncia que presentó contra Wanda Nara por presuntas amenazas, el pedido de una medida perimetral y las repercusiones del enfrentamiento que tuvo lugar en Nordelta, se sumaron versiones sobre su vida sentimental que volvieron a colocarla en el centro de la escena. En medio de ese escenario, la actriz encontró un espacio para compartir con sus hijos y mostrar otra faceta de su vida cotidiana.

La China Suárez y Rufina

A través de sus historias de Instagram, la intérprete compartió distintas imágenes de una jornada especial junto a Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré. Se trató del Sport Day del colegio, una actividad deportiva en la que también estuvo presente el actor, acompañado por su esposa, Rocío Pardo. Cada uno compartió postales del encuentro en sus redes sociales.

El Sport Day de Rufina y las fotos que compartieron sus papás

Orgullosa de su hija mayor, la China Suárez publicó una imagen de Rufina sentada al costado de la cancha, con la remera amarilla de su equipo escolar y el cabello recogido en un rodete. La fotografía estuvo acompañada por la frase "Sport's day" y un corazón amarillo. Más tarde, también compartió una selfie junto a la niña: ambas posaron al sol, abrazadas y sonrientes, mientras la actriz, con una remera negra y anteojos oscuros, le tiraba un beso a la cámara.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina

Nicolás Cabré también dijo presente en la actividad y asistió junto a Rocío Pardo. El actor publicó una fotografía en la que aparece con su hija y su esposa, los tres sonrientes junto al alambrado de la cancha. La imagen, que tuvo como escenario el predio escolar, estuvo acompañada por un mensaje breve: "Hoy toca sport". Así, la cantante y el actor mostraron parte de la jornada que compartieron para acompañar a Rufina.

La foto de la China Suárez con Amancio y el pedido de cuidar a los menores

La jornada también incluyó un momento junto a Amancio, el hijo menor de la actriz, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. La intérprete compartió una selfie en la que se los ve cara con cara. De esta manera, sumó otra postal familiar a las imágenes que publicó durante el día. Las fotografías se conocieron en un contexto en el que los conflictos entre los adultos volvieron a poner a los menores en el centro de la conversación pública. Frente a esa situación, tanto Maxi López como Benjamín Vicuña expresaron la importancia de mantener a los chicos al margen de las disputas y evitar que queden expuestos a las polémicas. En el caso del actor chileno, además, la preocupación está vinculada a la exposición de sus hijos Magnolia y Amancio.

La China Suárez con Amancio

En medio de las repercusiones y los cruces que siguen ocupando la agenda mediática, el Sport Day de Rufina dejó una serie de imágenes de una jornada compartida con sus padres. La China Suárez, Cabré y Rocío Pardo estuvieron presentes en la actividad escolar, mientras que la actriz también aprovechó el día para mostrar su encuentro con Amancio.