Una nueva versión volvió a poner a la China Suárez en el centro del huracán mediático. Esta vez, a partir de los dichos de Analía Franchín en A la Barbarossa, donde aseguró que la actriz habría pasado una noche con otro reconocido futbolista argentino en París, justamente cuando Mauro Icardi habría acordado encontrarse con ella en esa ciudad.

La China Suárez vuelve a ser protagonista de un escándalo

Días después, Ángel de Brito retomó el tema en su programa de streaming y, a través de un enigmático, dio pistas que llevaron a los seguidores a señalar a Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors. La repercusión de esta versión no tardó en llegar a la actriz, quien decidió romper el silencio y publicó un contundente descargo en sus redes sociales.

Ángel de Brito reveló el nombre del futbolista que habría estado con la China Suárez en París

"Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa", reveló Ángel De Brito. Mientras La Barby invitaba a los usuarios a participar y compartir sus respuestas en el chat, el periodista sumó otra pista sobre el aspecto físico del deportista: "Ojos lindos, bien", comentó al leer uno de los mensajes.

A medida que avanzaba la transmisión, varios seguidores comenzaron a coincidir en el mismo nombre. Sorprendido por la rapidez con la que resolvieron el enigmático, el conductor lanzó una frase entre risas: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este b...?'". Finalmente, Ángel de Brito dio por correcta la respuesta que señalaba a Leandro Paredes como el futbolista al que apuntaban sus pistas. "Ese, chicos", expresó para cerrar el juego.

El contundente descargo de la China Suárez tras los rumores de romance

Luego de que su nombre volviera a quedar involucrado en especulaciones sobre su vida privada, la China Suárez utilizó sus redes sociales para expresar su enojo. La actriz se refirió directamente a las versiones que la relacionaron con personas que, según aseguró, ni siquiera conoce y pidió que dejaran de vincularla con ellas: "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para j...", comenzó

El contundente descargo de la China Suárez tras los rumores de romance

"La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree", sostuvo, en una crítica directa a quienes difundieron y comentaron la información. En el mismo mensaje, la China Suárez fue más allá y planteó que detrás de estas versiones habría una intención de perjudicar su imagen pública. "Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante", expresó. Así, la actriz dejó en claro su rechazo a las versiones que volvieron a vincularla con otro deportista.