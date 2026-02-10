Clara, la hermana del Chino Darín, tras el nacimiento de su sobrino: mensaje fallido, recuerdos y postales en Madrid

El nacimiento del primer hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó movilizó al clan Darín, quienes viajaron a Europa para estar presente en uno de los momentos más importantes de sus vidas. En ese contexto íntimo y familiar, Clara Darín también dijo presente en Madrid para acompañar la llegada de su primer sobrino.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

Fiel a su estilo relajado y cercano, Clara Darín compartió en sus redes sociales distintas postales de su estadía en la capital española. Paseos, recuerdos y escenas cotidianas se mezclaron con la emoción del acontecimiento, aunque un detalle inesperado terminó generando revuelo entre sus seguidores.

El inesperado mensaje de Clara Darín

Durante su paso por España, Clara Darín mostró fragmentos de su recorrido por Madrid, con imágenes que reflejan la estructura de la ciudad, momentos de disfrute y encuentros con personas especiales. Sin embargo, uno de los posteos despertó curiosidad inmediata: un video que fue subido sin audio.

El “mensaje fallido” no tardó en viralizarse. Al no escucharse qué decía, muchos usuarios comenzaron a especular sobre el contenido del video y sobre si se trataba de un mensaje dedicado a su sobrino. Lejos de aclararlo, Clara Darín dejó que el misterio creciera, reforzando ese clima de expectativa que rodeó al nacimiento.

Los errores de Clara Darín entorno al nacimiento de su sobrino

Días antes de que trascendiera la noticia del nacimiento, Clara Darín compartió un carrusel de imágenes donde apareció, casi inadvertido, un body de bebé en color celeste. El detalle fue suficiente para que los seguidores más atentos interpretaran que, sin querer, había revelado el sexo del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó.

Clara Darín reveló el género de su sobrino

Aunque la pareja mantuvo el hermetismo hasta último momento, tras el nacimiento se confirmó que el bebé es un varón, lo que reforzó la teoría que había circulado en redes. Así, entre postales familiares, recuerdos en Madrid y pequeños gestos espontáneos, Clara Darín terminó siendo protagonista involuntaria de una de las revelaciones más comentadas del momento.