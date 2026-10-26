Claudia Fontán presentó su nuevo proyecto, inspirado en MasterChef Celebrity

La relación de Claudia Fontán con el universo culinario dio un paso definitivo hacia el formato de papel. La actriz, que brilló y dejó una huella inolvidable durante su paso por el exigente certamen MasterChef Celebrity (Telefe), concretó uno de sus sueños más anhelados: la publicación de su primer libro de cocina. Con la calidez y la cercanía que la caracterizan frente al público, decidió abrir las puertas de su intimidad para compartir un material editorial pensado para el día a día.

Claudia Fontán presentó su libro de cocina

En un video compartido en sus redes sociales, la intérprete mostró el momento exacto en el que recibió los primeros ejemplares impresos y relató cómo vivió el intenso proceso creativo de este volumen, el cual combina sabores tradicionales, recuerdos entrañables y una estética sumamente cuidada.

Claudia Fontán: La emoción de un esperado debut editorial

El proyecto de Claudia Fontán nació tras un largo recorrido de trabajo, selección y diseño que demandó meses de dedicación. Con la primera copia en sus manos, la actriz no ocultó su entusiasmo al hojear las páginas de esta edición tan especial. "Hace un año o más que estoy esperando este paquete. Es la primera copia de mi libro de cocina. Vamos a abrirlo", expresó con una sonrisa mientras desandaba el envoltorio.

El libro cuenta con detalles de diseño muy personales. "Esta foto iba a ir en la tapa, pero después decidimos que la tapa sea el interno. Es muy linda. Tiene todo como unos relieves con verduras, hierbas, hojitas", comentó sobre las decisiones estéticas que se tomaron en el camino. Además, destacó el talento de su círculo íntimo: "El arte lo hicieron unos amigos míos de toda la vida, de que tenemos 20 años".

Claudia Fontán: Recetas simples y un fuerte homenaje a la familia

Lejos de proponer platos complejos o difíciles de replicar, la obra de Claudia Fontán prioriza una cocina accesible, cotidiana y con una profunda carga afectiva. Las páginas recorren preparaciones prácticas pensadas para resolver las comidas hogareñas con ingredientes cotidianos. "Son recetas muy simples, muy claras, una de las editoras practicó algunas recetas para ver si no era todo verso de Instagram y dice que sale muy bien", aseguró con total sinceridad.

Mi cocina es el libro de Claudia Fontán

El contenido también funciona como un puente generacional y un homenaje a sus seres queridos. Entre dedicatorias y fotografías exclusivas, el material incluye preparaciones heredadas y momentos compartidos. "Está dedicado a Antonia, a mi mamá. Hay muchas recetas de mi mamá acá. A todas las mujeres de mi familia, mis hermanas", detalló sobre el costado más íntimo del proyecto.

Claudia Fontán: Amigos, maestros y el sello inconfundible de MasterChef Celebrity

La cocina es, por definición, un espacio de encuentro y aprendizaje compartido. Por ese motivo, el libro refleja los vínculos cultivados a lo largo de los años, una faceta que se potenció notablemente tras su paso por MasterChef Celebrity, donde su destreza la consagró como una de las jugadoras más destacadas.

Algunas páginas del libro de Claudia Fontán

En las páginas aparecen postales y recetas junto a referentes y amigos cercanos. "Tiene recetas para todos los días, momentos en la cocina, cociné con amigos, con Gluten Morgan, con Ailu y Simón, con Trocca, mi maestro, con Lucho García hicimos unos scones buenísimos", enumeró con alegría. También hay lugar para sabores internacionales vinculados a su hija: "Hay mucho de Italia porque la tengo a Antonia viviendo allá".

Para el cierre, Claudia Fontán dejó un mensaje dedicado a sus seguidores. Deseó que la obra cumpla su verdadero propósito en cada hogar: "No veo la hora de que lo tengan en su casa con muchas manchas por cocinar con este libro". De esta manera, la Guanda amplió su faceta profesional y lanzó al mercado su primer ejemplar con recetas de cocina con el que intenta expandir su pasión por el arte culinario.