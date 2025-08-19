Rafael Ferro reveló el inesperado oficio que realizó al quedarse sin trabajo hasta que lo llamó Tini Stoessel

Rafael Ferro atravesaba un momento de pausa laboral cuando recibió el llamado para sumarse a Quebranto, la serie protagonizada por Tini Stoessel. Con una trayectoria consolidada en cine y televisión, el actor se encontraba sin proyectos en marcha y decidió trabajar como chofer en una aplicación de transporte.

Rafael Ferro atravesó un período de incertidumbre laboral que lo llevó a tomar una decisión inesperada durante casi seis meses de su vida. Pero la llamada de Tini Stoessel para volver a la ficción con la serie Quebranto volvió a impulsar su carrera actoral con un increíble presente en una reconocida plataforma de streaming.

El actor, reconocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión, compartió cómo transitó el tiempo en el que no fue convocado para ningún proyecto. “Hace poco estuve siete meses sin laburar. El actor vive muchas veces pandemias”, confesó en una entrevista con el streaming Picnic Extraterrestre.

Durante ese tiempo, sin llamados y con la necesidad de realizar alguna tarea en su tiempo libre, decidió registrarse en una app de viajes. “Tenés un montón de tiempo y no sabés qué hacer. Llevás a los chicos a la plaza, ves cómo la plata se va achicando y en un punto dije: ‘tengo que probar con otra cosa’”, continuó Rafael Ferro.

Según relató, en un principio esta actividad le resultó incómoda por su exposición y el reconocimiento del público, pero con el correr de los meses terminó transformándolo en una forma de reconectar con la rutina. “Al principio, la obviedad: ‘¿vos no sos...?’. Y yo les decía para zafar que estaba estudiando un personaje, un taxi driver porteño”, relató con humor.

En la misma línea, Rafael Ferro reveló que empezó a disfrutar los viajes, sobre todo los que realizaba de noche, describiéndolos como un “ansiolítico”. “Era domingo a la noche, llovía, y yo salía a manejar. Para mí era como un ansiolítico”, continuó. A su vez, destacó que no se trató solo por una cuestión económica: “No es que no me alcanzaba la guita, pero estar sin hacer nada a veces es peor. Manejar me salvó de esa sensación de vacío”.

Por su parte, aseguró que la rutina como conductor de Uber le permitió ocupar su tiempo, despejar su mente y reconectarse con la vida cotidiana. “Tener demasiado tiempo libre te come la cabeza. Era más por salir a hacer algo que por la plata”, sostuvo. Pero mientras realizaba uno de sus viajes, llegó el llamado que cambiaría todo.

“Me quedó grabado cuando me llegó la noticia: ‘Che, te eligieron’. Yo estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré que me querían para ese papel”, recordó Rafael Ferro sobre el momento que le comunicaron que fue convocado para Quebranto, donde actuó con Tini Stoessel. La serie, producida por Disney+ y grabada en México, marcó su regreso a la ficción y lo ubicó nuevamente en la escena.

