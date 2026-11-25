Clemente Cancela y Paloma Bokser atraviesan un momento de cambios en su vida personal tras compartir una noticia que rápidamente generó repercusión entre colegas, amigos y seguidores. Después de varios años de construir una historia en común, la pareja confirmó que esperan la llegada de su primer hijo. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa y que estuvo acompañada por una serie de imágenes familiares que despertaron numerosas reacciones.

A más de cinco años del inicio de su relación, Clemente Cancela y Paloma Bokser confirmaron la llegada de su primer hijo

Clemente Cancela y Paloma Bokser compartieron una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida juntos. En las últimas horas, la pareja utilizó sus redes sociales para confirmar que están esperando a su primer hijo, una novedad que rápidamente generó repercusión entre amigos, colegas y seguidores, quienes les hicieron llegar mensajes de cariño y felicitaciones por la etapa que comienzan.

Clemente Cancela y Paloma Bokser confirmaron la espera de su primer hijo

El anuncio del presentador llegó acompañado por una serie de imágenes tomadas en la intimidad de su hogar. En las postales se los pudo ver compartiendo distintos momentos junto a sus tres perros, protagonistas habituales de su vida cotidiana, mientras revelaban que agrandarán la familia. La publicación tuvo una inmediata respuesta de parte de quienes siguen de cerca su historia y de varias figuras del medio que celebraron la noticia.

Entre los comentarios que más destacaron aparecieron los de Darío Barassi, Sofi Martínez, Cande Molfese y Sebastián Wainraich, quienes no dejaron pasar la oportunidad para felicitarlos. A ellos se sumaron cientos de usuarios que dejaron mensajes de afecto para la pareja. La repercusión no tardó en multiplicarse y convirtió el anuncio de Clemente Cancela y Paloma Bokser en uno de los temas más comentados entre quienes acompañan la trayectoria del actor desde hace años.

Horas después de la publicación, el propio conductor habló sobre el tema durante el programa Todo Pasa (Urbana Play). Allí confirmó que su pareja transita un embarazo de tres meses, compartiendo la novedad con sus compañeros y con la audiencia del ciclo. “Estoy un poquito emocionado por la foto que viene ahora; esa foto me gusta mucho porque ese es el lugar favorito de Tita para ponerse hace tres meses”, reveló, sobre una imagen donde se ve a una de sus perritas con su novia.

De compañeros de trabajo a formar una familia: la historia de amor de Clemente Cancela y Paloma Bokser

La historia entre Clemente Cancela y Paloma Bokser comenzó varios años atrás en el ámbito radial. Ambos coincidieron profesionalmente cuando trabajaban en un mismo espacio de radio, compartiendo así no solo su profesión, sino un vínculo que se siguió alimentando.El contacto cotidiano derivó con el tiempo en una relación que fue creciendo de manera progresiva.

Clemente Cancela y Paloma Bokser

Hacia finales de 2018 decidieron hacer pública su relación y comenzaron a construir una vida en común lejos de la exposición. Desde entonces compartieron distintos proyectos personales, viajes y experiencias cotidianas, aunque siempre manteniendo un perfil discreto. A lo largo de los años evitaron convertir su vida privada en un tema recurrente, priorizando la tranquilidad de su entorno.

Uno de los rasgos que caracteriza la relación de Clemente Cancela y Paloma Bokser es el lugar que ocuparon sus mascotas dentro de la dinámica familiar. Los perros están presentes en numerosas publicaciones y se convirtieron en parte central de su día a día. Ya instalados en una nueva casa, la pareja continuó afianzando su convivencia y comenzó a proyectar nuevos desafíos personales que incluyeron la posibilidad de convertirse en padres.

Clemente Cancela y Paloma Bokser confirmaron la espera de su primer hijo

Clemente Cancela y Paloma Bokser confirmaron que esperan su primer hijo y compartieron la noticia a más de cinco años del inicio de su relación. La pareja atraviesa una nueva etapa personal marcada por este proyecto familiar, que fue recibido con mensajes de acompañamiento por parte de su entorno y de quienes siguen su trayectoria. Con este anuncio, ambos suman un nuevo capítulo a una historia construida a lo largo de los años y enfocada en la vida que comparten.

VDV