El pasado 16 de noviembre, Coco Sily y Chimi Meza sellaron su historia de amor con una boda de ensueño, celebrada en Berazategui. Sin embargo, a tan sólo una semana de ese suceso y, en plena luna de miel, no todo es color de rosas para el humorista ya que está atravesando un complejo tratamiento por una diverticulitis aguda que lo mantiene en alerta. Este fin de semana, su cuerpo le había manifestado dolencias por lo que tuvo que recurrir a la guardia del hospital donde atravesó una insólita situación que casi lo deja internado.

Coco Sily casi queda internado por un errático diagnóstico médico

Este martes, Coco Sily protagonizó un divertido scketch en radio Pop al contar un increíble episodio que vivió tras un chequeo médico. Todo comenzó cuando el comediante contó que, tras una fuerte dolencia en su abdomen, tuvo que recurrir a su médico de cabecera: “El fin de semana se complicó un poco y mi cirujano me dijo: ‘andate a la guardia’”. Al llegar al nosocomio, los especialistas le realizaron los análisis y estudios de rutina para evaluar el estado general de su organismo.

Coco Sily | Twitter

Pero, la sorpresa se generó cuando una profesional de la salud ingresó a la sala donde estaba internado y le dio el resultado de su diagnóstico: "Antes de irme, me dicen que tenemos que esperar algunos valores del laboratorio. Y en un momento viene una médica, me empieza a hablar y me dice que en los exámenes clínicos detectaron que tengo una insuficiencia renal. Esta oración repercutió tan fuerte en su psiquis que inmediatamente comenzó a generar posibles escenarios para combatir la enfermedad. “Me empezaron a aparecer flashes: sentado en un sillón de diálisis, cuatro horas… ¿qué voy a leer? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio. ¿Quién viene?”, bromeó.

Coco Sily | Caras

Coco Sily: del susto al alivio en cuestión de segundos

Luego de escuchar la devastadora noticia, apareció un “mediquito de 28 años” que puso luz ante tanta angustia de Coco Sily. “Le hicieron mal los análisis. No leyeron una coma. Mientras me chamullaba, el otro me sacaba la canalización y me llevaba a la puerta", exclamó explicando que se había tratado de un error de laboratorio.

Afortunadamente, el conductor pudo atenuar la dolencia inicial y descartar por completo el estudio médico que le había generado un abismo de emociones en cuestión de segundos. Al regresar a su hogar, recordó lo sucedido y se dio cuenta de la gravedad del asunto: "Cuando salí, nos sentamos en el auto con la Chimi y ahí nos empezó a caer la ficha de todo lo que habíamos pasado". Este hecho quedará como una desafortunada anécdota que atravesaron los recién casados.

De esta manera, Coco Sily transita su luna de miel entre la felicidad de haber encontrado al amor de su vida y los tratamientos médicos para combatir la diverticulitis aguda, una afección que se está tratando con cautela y siguiendo en detalle las indicaciones de su equipo de salud.

NB