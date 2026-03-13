Todos los detalles de la causa "Mamá corazón", que podría llevar a Andrea del Boca a la cárcel

Andrea del Boca es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada, que aún es protagonista de noticias en el exterior. Durante los últimos años, hubo una fuerte causa que la persiguió y la mantuvo en la mira de la Justicia y las críticas. Si bien se creía que todo había terminado, antes de su ingreso a la casa, se dio a conocer que hubo un revés judicial. De esta manera, sus seguidores volvieron a observar algunos de los detalles de la causa "Mamá corazón", que la posicionó en la atención mediática.

Andrea del Boca

La causa "Mamá Corazón": todos los detalles

En el 2015, se dio a conocer que Andrea del Boca sería la protagonista de una nueva ficción para la televisión argentina, llamada "Mamá corazón". La misma era producida por A+A Group, empresa de la actriz, y contaba con la financiación de 36 millones de pesos que provenía de un convenio entre el ex-Ministerio de Planificación y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La acusación comenzó cuando la fiscal Fabiana León sostuvo que se trató de una maniobra de administración fraudulenta contra el Estado, y argumentó que la producción nunca se emitió y que los fondos se otorgaron sin licitación para beneficio privado.

Andrea del Boca

Esto puso en la mira a la reconocida actriz, al exministro Julio De Vido y al exrector de la UNSAM, Carlos Ruta. La investigación se vio plagada de acusaciones y defensas de ambas partes, e incluso llevó a que Andrea del Boca revelara el trailer de la supuesta novela, mientras que aseguraban que se grabaron y entregaron 26 capítulos. El 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°7 dictó la absolución libre de cargos para Andrea del Boca y los demás imputados, lo que llevó a que la Fiscalía volviera a reiterar su pedido de condena. En marzo del 2026, Raúl Pleé dictaminó ante la Cámara Federal de Casación Penal que debe revertirse la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 7. De esta manera, reiteó la pretensión es de tres años y medio de cárcel para del Boca y cuatro años y medio para De Vido, y pidió la restitución de los 3.126.000 dólares.

El presente de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada, tras una década alejada de la televisión y del cine mediático. Según la propia actriz, llevó a que la cancelaran en las redes sociales y sus seguidores, en una causa que clasificó como "política" y la razón por la que decidió ingresar en el reality. En medio de su participación, muchos comenzaron a dudar de su estadía, sobre todo dado este nuevo pedido de la fiscalía.

Sin embargo, Infobae compartió que el abogado, Juan Pablo Fioribello, aseguró que esta maniobra estaba prevista, antes de que ella ingresara. “Son las condiciones normales de un proceso judicial, y ella depositó su absoluta confianza en nuestra defensa, en la que me acompañan los doctores Federico Schumacher y Diego Onorati”, citó el medio de comunicación al letrado.

Andrea del Boca

La causa "Mamá corazón" fusiona a la televisión argentina con acusaciones de fraude, poniendo como foco de atención a Andrea del Boca. Tras el pedido de condena de la Fiscalía, la actriz volvió a estar en el debate mediático de las redes sociales sobre su rol dentro de la causa. Sin embargo, ella se mantiene aislada de todo, debido a su participación en Gran Hermano y su decisión de mantenerse dentro de la casa.

A.E