Raquel Mancini reveló que tuvo un romance secreto con Nicolás Repetto: "No llegué a enamorarme"

Raquel Mancini fue una destacada modelo y actriz que alcanzó gran popularidad a fines de los años 80 y durante la década del 90. En su pico de fama, circuló que mantuvo un romance con Nicolás Repetto, quien era uno de los conductores más reconocidos de la pantalla chica. Años después, la artista decidió terminar con el misterio y confirmar que estuvo con él.

Qué dijo Raquel Mancini sobre su affaire con Nicolás Repetto

Raquel Mancini decidió hablar sin rodeos y blanqueó el romance que vivió con Nicolás Repetto en la década del 90, en pleno proceso de separación del presentador con Reina Reech, con quien tuvo a Juana Repetto. La exmodelo dio detalles inéditos de aquella historia en una charla con Juan Etchegoyen para Mitre Live y sorprendió con revelaciones que hasta ahora no habían salido a la luz.

“Pegamos onda en noviembre de 1992 una cosa así y él estaba separado de Reina Reech”, comenzó diciendo Raquel Mancini, dejando en claro el contexto en el que nació el vínculo. Según explicó, todo comenzó con mucha discreción, lejos de la exposición mediática que rodeaba a ambos en aquel entonces.

Raquel Mancini

“Empezamos medio a salir obviamente escondidos porque no queríamos que sea público porque era muy fuerte en ese momento y después vino lo de Punta del Este”, reveló, anticipando una de las anécdotas más llamativas de la relación amorosa que tuvo con Nicolás Repetto.

Acto seguido, la actriz relató una escena digna de ficción. “Yo entré en un baúl de un auto a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis y te sacaban fotos". En este sentido, contó que vivió una estadía romántica y en secreto junto a Nicolás Repetto: "Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui, me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl de un auto”.

Sus palabras recordaron el episodio más insólito que le tocó vivir para resguardar su vínculo. La logística para evitar a la prensa no era nada sencilla, según señaló. “Cinco cuadras antes de entrar a la casa me metía en el baúl y aparte imaginate el calor en verano ahí adentro con arena que queda de las cosas que guardas después de la playa”, expresó especificando las condiciones en las que se manejaban para preservar la intimidad.

La fuerte frase de Raquel Mancini sobre su romance con Nicolás Repetto: "Nunca lo quise"

Por otro lado, Raquel Mancini aseguró que, pese al tiempo que estuvieron juntos, nunca llegó a sentir amor por él. En este marco, destacó que su affaire se basaba en la química y el placer. "No llegué a enamorarme ni nada, buena onda pero no llegué a sentir algo. Nunca lo quise y él a mí tampoco".

Nicolás Repetto

Luego, Raquel Mancini afirmó que Nicolás Repetto "se enganchó con Florencia”, con quien se encuentra actualmente y tiene una hija en común. Al ser consultada sobre si volvió a cruzarse con él tras el capítulo amoroso que vivieron previo a que él conozca a la artista, reveló que sí y que pudieron saludarse con cordialidad y respeto. “Me lo encontré hace diez años ponele y nos saludamos de hola y chau, todo bien", manifestó.

Además, sumó sobre aquel encuentro: "Me lo encontré con Florencia y nos dijimos hola qué tal". De esta manera, Raquel Mancini reveló que tuvo un romance secreto con Nicolás Repetto y reconstruyó un capítulo desconocido de su vida sentimental.